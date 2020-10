Do sieci trafił nakręcony domowym sposobem klip "Let Me Love You Like a Woman". To pierwsze nagranie Lany Del Rey po wydaniu nominowanego do Grammy albumu "Norman F**king Rockwell".

Lana Del Rey wypuściła nowy teledysk /David Crotty/Patrick McMullan /Getty Images

Autorami i producentami singla "Let Me Love You Like a Woman" są Lana Del Rey oraz współpracujący z nią Jack Antonoff.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Lana Del Rey Video Games

Nagrania odbyły się w Conway Studios w Los Angeles oraz w Electric Lady Studios w Nowym Jorku.

"Let Me Love You Like a Woman" to pierwsza zapowiedź nowego albumu "Chemtrails Over the Country Club". Pierwotnie następca "Norman F**king Rockwell" z września 2019 r. miał się pojawić dokładnie rok później, ale ostatecznie premiera została przesunięta na początek 2020 r.

Ostatnio amerykańska wokalistka wypuściła tomik poezji "Violet Bent Backwards Over the Grass".

Clip Lana Del Rey Let Me Love You Like A Woman

