"Nigdy nie zapomnę tych chwil, kiedy nic mi nie wychodziło, kiedy poważnie rozważałam porzucenie muzyki. Ciągle towarzyszyło mi poczucie porażki" - przyznała Lana Del Rey w rozmowie z "Daily Star". Dodała, że mimo to dalej tworzyła muzykę, bowiem nie miała innego wyboru, nie miała innego planu na swoje życie. "Nie wiem, co innego miałabym robić. Odwagą byłoby zniknięcie. Ale ponieważ byłam już sławna, poszłam na łatwiznę. Kontynuowałam nagrywanie płyt, bo nie miałam planu B" - dodała.

Lana Del Rey kończy 35 lat 1 / 9 Lana Del Rey urodziła się 21 czerwca 1985 roku na Manhattanie w Nowym Jorku jako Elizabeth Woolridge Grant. Gdy miała rok, razem z rodziną przeniosła się do Lake Placid. Tam zaczęła śpiewać w chórze kościelnym. Źródło: Getty Images Autor: Tim Mosenfelder/WireImage

Lana Del Rey przeżywała chwile zwątpienia

Na szczęście artystka nie poddała się chwili zwątpienia. W tym roku wydała swój dziewiąty album "Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd". Krążek zadebiutował na pierwszym miejscu w Wielkiej Brytanii i trzecim miejscu listy Billboard 200 zbierając głównie pozytywne recenzje. Krytycy przyznali, że płyta jest ambitna, zakotwiczona zarówno w klasycznych, jak i eksperymentalnych brzmieniach. Krążek jedynie umocnił pozycję artystki, która należy do grona jednych z najbardziej intrygujących i wyłamujących się wszelkim schematom piosenkarek.

Ona sama zdaje się mieć kryzys dawno za sobą. Mówiąc o swojej roli w muzyce pop, Del Rey zapewnia, że dalej zamierza się wyłamywać wszelkim schematom.