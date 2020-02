Lady Gaga znów szokuje. Zobacz teledysk do "Stupid Love" [TEKST]

Od czasu wydania albumu "Joanne" kontrowersyjna wcześniej Lady Gaga zmieniła swój styl na bardziej stonowany. Jednak w ostatnim teledysku wróciła ze swoim poprzednim wizerunkiem.

Ostatnio wizerunek Lady Gagi stał się bardziej stonowany /David Crotty/Patrick McMullan /Getty Images

Premiera piosenki "Stupid Love" miała miejsce w piątek, 28 lutego.

Gwiazda ma na koncie 27 milionów sprzedanych płyt i 146 milionów singli. Jej największe przeboje to "Bad Romance", "Telephone", "Alejandro", "Just Dance" czy "Poker Face". Ostatnia płyta Lady Gagi to "Joanne" z 2016 roku.

Gaga rozpoczęła też karierę filmową. Gdy ogłoszono, że gwiazda pop wcieli się w główną rolę w filmie Bradleya Coopera "Narodziny gwiazdy", wielu powątpiewało, czy udźwignie tę rolę.

A jednak się udało. Film zdobył osiem nominacji do Oscarów, w tym za najlepszą aktorkę pierwszoplanową (Lady Gaga). Statuetkę dostał w kategorii najlepsza oryginalna piosenka, za hit "Shallow".

Już w poprzednim roku wiadomo było, że piosenkarka pracuje nad nowym albumem, roboczo nazywanym "LG6". Jak mówiła sama piosenkarka, prace były tak intensywne, że nie miała nawet czasu się wykąpać.

Teraz wokalistka ujawniła pierwszy utwór z nadchodzącej płyty. Wbrew wizerunkowi, który prezentowała m.in. przy okazji promocji filmu "Narodziny gwiazdy", Lady Gaga znów pojawiła się w teledysku w ekstrawaganckim stroju, odsłaniającym ciało.

Całość teledysku osadzona jest w futurystycznym świecie. Na razie nie wiadomo jeszcze, na kiedy Lady Gaga planuje premierę nowej, już szóstej w karierze, płyty.

