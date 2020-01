Lady Gaga opowiedziała o traumie po gwałcie. "Czułam ogromny ból w każdej części ciała"

Lady Gaga podczas rozmowy z Oprah Winfrey w ramach jej trasy "2020 Vision: Your Life In Focus", opowiedziała, jak radziła sobie z traumą po gwałcie oraz jak na tak bolesne zdarzenie reagował jej organizm.

Przypomnijmy, że 2015 roku Lady Gaga wyznała, że w wieku 19 lat padła ofiarą gwałtu.

"To przerażające, że takie rzeczy dzieją się codziennie. Miałam taką traumę, że po prostu starałam się iść dalej. Jak najszybciej od tego uciec" - mówiła. Na wokalistce trauma tamtych wydarzeń ciąży do dziś. Gaga pod koniec 2016 roku przyznała, że cierpi na zespół stresu pourazowego.



Już w 2020 roku, podczas specjalnych spotkań zorganizowanych przez Oprah Winfrey, Lady Gaga ponownie opowiedziała o swoich traumatycznych przeżyciach.

