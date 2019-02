Lady Gaga ponownie została memem. Wszystko przez jej spojrzenie

Zachowanie Lady Gagi podczas lunchu dla nominowanych do Oscarów rozbawiło internautów. Co takiego zrobiła wokalistka?

Lady Gaga intensywnie promuje film "Narodziny gwiazdy" /Steve Granitz /Getty Images

We wtorek (5 lutego) odbył się specjalny lunch dla nominowanych do tegorocznych Oscarów. Na imprezie pojawili się również Lady Gaga oraz Bradley Cooper, którzy zagrali główne role w filmie "Narodziny gwiazdy".

W trakcie wydarzenia wszyscy nominowani do statuetki byli wyczytywani i zapraszani na scenie. Ta część imprezy trwała prawie 50 minut. Gdy Laura Dern odczytywała nazwisko Ramiego Maleka, kamera pokazała Lady Gagę, która zaczęła zerkać w telefon RaMella Rossa, reżysera dokumentu "Hale County This Morning This Evening".

Nagranie szybko podbiło sieć i natychmiast pojawiły się memy na jego temat.

"Kiedy twój chłopak sprawdza coś w telefonie, stojąc obok ciebie", "Gdy ktoś obok mnie stoi z telefonem" - żartowali internauci.



Pojawiły się też komentarze, co w tamtym czasie mógł myśleć reżyser. "Nie uwierzysz, ale stoję obok laski od 'rah rah'. Moje życie jest kompletne" - pisał jeden z internautów.



Niektórzy zastanawiali się, dlaczego Ross stojąc na scenie w tak ważnej chwili, sprawdzał telefon i czy właśnie to mogło również zaskoczyć Gagę.



"Nie planowaliśmy tego"

To nie pierwszy żart związany z Lady Gagą, który powstał podczas intensywnej promocji filmu "Narodziny gwiazdy". Sieć podbił fragment rozmowy piosenkarki z dziennikarką "Entertainment Tonight" podczas ceremonii rozdania Złotych Globów. Reporterka pokazała wokalistce zdjęcie Judy Garland z 1954 roku z filmu "Narodziny gwiazdy" i zapytała czy inspiracja jej kreacją była zamierzona.



Zaskoczona Gaga zaczęła się jąkać i tłumaczyć, że wygląd podobny wygląd sukienek jest całkowicie przypadkowy.



"Wiesz co? Ja... My nie planowaliśmy tego...Nie... Ale wyglądają tak samo, prawda?" - tłumaczyła zmieszana.



