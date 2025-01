"'Bellum Regiis', co z grubsza oznacza 'Wojnę królów', to album skupiający się wokół relacji człowieka z władzą i pragnienia posiadania kontroli. Kiedy najbardziej jesteśmy sobą? Gdy jesteśmy u władzy, czy wówczas gdy się jej przeciwstawiamy? Jak to przekłada się na relacje ze światem wokół nas? Czy faktycznie możemy zdystansować się od losu, który zgotowała nam natura? Analizujemy te pytania z wielu różnych perspektyw na dystansie dziewięciu kompozycji. Nie chciałbym zawczasu ujawniać wszystkich tajemnic tego albumu, zdradzę jedynie, że zagłębiamy się w nim w naszą przeszłość i teraźniejszość, mitologie (głównie słowiańską i grecką) i historię, by spróbować odgadnąć, co może przynieść przyszłość" - wyjaśnia Adam "ATF Sinner" Buszko, grający na gitarze wokalista i lider stołecznego kwartetu.