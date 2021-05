Lady Gaga w bikini. Gwiazda opublikowała gorące zdjęcie

Lady Gaga zaskoczyła fanów, publikując w sieci gorące zdjęcie. Wokalistka pochwaliła się świetną sylwetką.

Lady Gaga pokazała się na Instagramie w bikini /Gabriel Olsen /Getty Images

Reklama

Wokalistka od kilku miesięcy nie publikowała tego typu zdjęć, tym razem zrobiła jednak wyjątek.



Instagram Post

Reklama

Post przypadł do gustu fanom Gagi, którzy komplementowali swoją idolkę. Zdjęcie polubiono ponad trzy miliony razy.

Przypomnijmy, że wokalistkę w ostatnim czasie można było zobaczyć w specjalnym odcinku "Przyjaciół", gdzie zaśpiewała razem z Lisą Kudrow (serialową Phoebe) jej przebój "Smelly Cat".

Jak wspomina w rozmowie z Variety reżyser odcinka specjalnego, Ben Winston, od samego początku wiedział, że zaproszenie Lady Gagi do programu będzie strzałem w dziesiątkę.

35 lat Lady Gagi. W pokoju, w którym jest 100 osób, 99 może w ciebie wątpić. Wystarczy, że uwierzy j 1 / 14 Lady Gaga, a właściwie Stefani Joanne Angelina Germanotta, przyszła na świat 28 marca 1986 roku w Nowym Jorku. Z muzyką związana była od dziecka, a już w wieku 14 lat zaczęła koncertować. Źródło: Getty Images Autor: Kevin Winter udostępnij

"Najpierw zapytałem Lisę, czy jest gotowa wykonać tę piosenkę. 'Pewnie, to będzie zabawne' - odparła. Następnie zaczęliśmy zastanawiać się nad tym, kto mógłby zaśpiewać razem z nią. Byliśmy zgodni co do tego, że Gaga będzie najlepsza, bo doskonale pasuje do ekscentrycznej Phoebe. Wszystko jednak zależało od tego, czy przyjmie nasze zaproszenie. Na szczęście zgodziła się wystąpić" - zdradził Winston. I zaznaczył, że panie nie miały żadnych prób przed wspólnym wykonaniem utworu. "Po prostu usiedliśmy, a one zaśpiewały. To był naprawdę piękny moment" - dodał.