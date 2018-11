Lady Gaga o myślach samobójczych. "Żałuje, że nie istniał system"

Gala fundacji działającej przy stowarzyszeniu SAG-AFTRA było dla Lady Gagi kolejną okazją, aby wypowiedzieć się na temat problemów psychicznych ludzi w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie. Przy okazji wokalistka wspomniała o swojej walce z myślami samobójczymi.

Lady Gaga została uhonorowana przez fundację dobroczynną stowarzyszenia SAG-AFTRA. Wokalistkę doceniono za promowanie szczytnych celów charytatywnych i za bycie oddanymi społeczności.

Podczas 23-minutowego przemówienia artystka wspomniała o coraz poważniejszym zagrożeniu dla społeczeństwa związanym z chorobami psychicznymi oraz o tym, jak powinniśmy wspierać potrzebujących pomocy.

Gwiazda zdradziła również, że sama w przeszłości potrzebowała wsparcia. Gaga przez wiele lat zgadzała się na wszystkie propozycje zawodowe, ponieważ nie była odpowiednio asertywna. Przepracowanie doprowadziło ją do fatalnego stanu.



"Zaczęłam zauważać, że wpatrywałam się w przestrzeń lub traciłam przytomność na kilka minut. Widziałam przebłyski rzeczy, przez które się zadręczałam, a które spychałam w otchłań mózgu, myśląc, że poradzę sobie z nimi później. To były też symptomy dysocjacji i PTSD, a ja nie miałam ludzi, którzy pomogliby mojemu zdrowiu psychicznemu" - opowiadała i dodała, że jej pierwsze problemy przekształciły się w chroniczny ból, fibromialgię, ataki paniki, traumę, a nawet myśli samobójcze i zachowanie masochistyczne.

Wideo