Lady Gaga jest tak zajęta, że nie ma czasu na kąpiel. Kiedy nowa płyta?

Gwiazda pop Lady Gaga pracuje właśnie nad materiałem na nową płytę. Piosenkarka zdradziła właśnie, że nagrywanie nowych piosenek tak bardzo ją pochłania, że nie ma kiedy się wykąpać.

Lady Gaga intensywnie pracuje nad nową płytą /Jerod Harris /Getty Images

Lady Gaga tak ciężko pracuje nad nową płytą, że zapomina o kąpieli. Co ciekawe, nie wstydzi się tego. Dowodem jest wpis, który gwiazda umieściła na Twitterze. "Moja asystentka: Kiedy ostatnio się kąpałaś? Nie pamiętam" - napisała piosenkarka.

Lady Gaga przygotowuje właśnie swój szósty albumem. Płyta ma roboczy tytuł "LG6". Gwiazda ma na koncie 27 milionów sprzedanych płyt i 146 milionów singli. Jej największe przeboje to "Bad Romance", "Telephone", "Alejandro", "Just Dance" czy "Poker Face". Ostatnia płyta Lady Gagi to "Joanne" z 2016 roku.

Gaga rozpoczęła też karierę filmową. Gdy dwa lata temu ogłoszono, że gwiazda pop wcieli się w główną rolę w filmie Bradleya Coppera "Narodziny gwiazdy", wielu powątpiewało, czy udźwignie tę rolę.



A jednak się udało. Film zdobył osiem nominacji do Oscarów, w tym za najlepszą aktorkę pierwszoplanową (Lady Gaga). Statuetkę dostał w kategorii najlepsza oryginalna piosenka, za hit "Shallow".

Clip Lady Gaga Shallow (A Star Is Born) - & Bradley Cooper

Wkrótce piosenkarka zagra jedną z głównych ról w filmie "Gucci". Wcieli się w postać Patrizii Reggiani, byłej żony Maurizia Gucciego.