Lady Gaga i Tony Bennett znowu razem. Kiedy premiera wspólnej płyty "Love for Sale"?

"W dniu, w którym wydaliśmy 'Cheek To Cheek' w 2014 roku, Tony Bennett zadzwonił do mnie i zapytał, czy chcę z nim nagrać kolejny album, tym razem z piosenkami Cole'a Portera" - napisała na Instagramie Lady Gaga."

Śpiewanie z moim przyjacielem Tonym za każdym razem jest dla mnie zaszczytem, więc oczywiście się zgodziłam i przyjęłam zaproszenie. Nie kryjąc podekscytowania i z wielką radością mogę ujawnić, że nasz nowy album 'Love for Sale' ukaże się 1 października" - zapowiedziała artystka.

Poznaliśmy już pierwszy singel zapowiadający płytę "Love for Sale" - "I Get A Kick Out Of You".

Lady Gaga i Tony Bennett - historia wielkiej przyjaźni

Muzyczna przyjaźń Lady Gagi i Tony’ego Bennetta rozpoczęła się w 2011 roku. Amerykanka razem z wokalistą nagrała własną wersję jazzowego utworu "The Lady Is a Tramp" z repertuaru Franka Sinatry, który trafił na album Bennetta "Duets II".

Na przestrzeni lat Lady Gaga i Tony Bennett stworzyli niezwykłą, nie tylko sceniczną więź. Ich pierwszy wspólny jazzowy album "Cheek to Cheek" z 2014 roku, zadebiutował na pierwszym miejscu listy przebojów pop i rock Billboard Top 200. Płyta została nagrodzona statuetką Grammy.

Teraz artyści ponownie połączyli swoje siły. Parę można było podziwiać na scenie 3 sierpnia w Radio City Music Hall w Nowym Jorku, w trakcie koncertu "One Last Time: An Evening with Tony Bennett & Lady Gaga", celebrującego 95. urodziny piosenkarza. Para powtórzy swój występ 5 sierpnia.

Koncerty odbywają się kilka miesięcy po tym, jak rodzina Bennetta ujawniła, że muzyk żyje z chorobą Alzheimera.

Tony Bennett - na co choruje 95-letni wokalista?

W magazynie "AARP" opisano m.in. jak duży wkład w walkę piosenkarza miała jego żona, Susan. "Na jego twarzy malowała się beznamiętność przypominająca maskę, która zmieniała się tylko nieznacznie, by przyćmić świadomość, kiedy Susan kładła dłoń na jego ramieniu. (...) Zawsze miała podniesiony ton głosu, tak jakby chciała przebić pewną barierę, która go dzieliła od reszty świata" - można było przeczytać.



Żona wyjaśniła również, że muzyk nie do końca rozumie, z czym walczy. "Pyta mnie, co to jest alzheimer. Wyjaśniam, ale on tego nie łapie. Mówi mi: 'Susan, czuje się dobrze' (...) Fizycznie czuje się świetnie, zatem w jego mniemaniu nic się nie zmieniło. Nie jest świadomy tego, co się zmieniło" - opowiadała.



Bennett wielokrotnie podkreślał, że bardzo dobrze dogaduje się z amerykańską wokalistką, a ich współpraca przyniosła obopólne korzyści. "Gaga jest niesamowitą wokalistką i kiedy śpiewa jakąś dobrą balladę to mam gęsią skórkę. Ona pomogła mi, a ja pomogłem jej poprzez pracę nad 'Cheek to Cheek'. Przez to, że opowiadała swojej publiczności, jak bardzo mnie lubi, wszyscy jej fani stali się moimi fanami. Wszystkie te nastolatki. Z drugiej strony, przez to, że zaśpiewała te piękne piosenki na płycie, moja publiczność powiedziała 'Boże, nie wiedzieliśmy, że tak wspaniale śpiewa’" - mówił Bennett w jednym z wywiadów.

