W tym roku odbędzie się już 10. edycja Festiwalu Inny Wymiar. Od dekady prezentuje on bogactwo wielokulturowości Podlasia, a w szczególności Białegostoku. Promuje także ideę dialogu i tolerancji w mieście zróżnicowanym kulturowo, gdzie od wieków mieszkali obok siebie Polacy, Rosjanie, Białorusini, Tatarzy, Ukraińcy, Litwini, Żydzi i Niemcy. Podczas festiwalu swoją twórczość prezentują artyści wywodzący się z różnych narodowości i kultur, również tych, które współtworzyły w przeszłości historię tego regionu. W tym roku w ramach tego niezwykłego projektu planowane są 22 wydarzenia, wśród nich aż 10 koncertów.

Reklama

"25 sierpnia mamy przyjemność wystąpić na Wschodzie Kultury w Białymstoku z orkiestrą Rebel Babel Ensemble, właściwie z jej bardziej elitarną jednostką filmową, z Rebel Babel Film Orchestra. Zagramy materiał, w którym przedstawiamy historię polskiej muzyki filmowej, przearanżowaną w nowoczesny sposób, bardzo brassowy, na orkiestry brassowe, dęte, mieszające elektronikę, jazz, hip-hop, ale jednak bardzo osadzone w muzyce filmowej" - mówi agencji informacyjnej Newseria Lifestyle Łukasz Rostkowski, raper, producent muzyczny.

Projekt Rebel Babel realizowany jest od siedmiu lat. To eksperymentalny, nowatorski zespół, który angażuje i zaprasza do orkiestry muzyków z różnych sfer, poruszając ważne problemy społecznie. Artyści łączą muzykę współczesną z lokalną muzyką tradycyjną, kulturę wysoką z kulturą ulicy, a także muzyków, wokalistów i kompozytorów z różnych regionów, krzyżując ich kultury i języki zarówno w rozumieniu muzycznym, jak i lingwistycznym.

"Iskrą do jego powstania z jednej strony był Wrocław jako Europejska Stolica Kultury, ale przede wszystkim - konflikt na Krymie w 2014 i narastające nastroje ksenofobiczne w Europie. Pomyślałem, że trzeba zareagować na to artystycznie. Stworzyliśmy orkiestrę, która buduje mosty, buduje dialog pomiędzy narodami, czerpie z tradycji muzycznych różnych regionów, pokazując piękno różnorodności i istotę ludzkości jako bardzo barwnej cywilizacji, która powinna ze sobą współpracować i się miłować, bo to jest też bardzo projekt o miłości" - mówi L.U.C.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. L.U.C. gwiazdą Festiwalu Wschód Kultury w Białymstoku. „Budujemy mosty i dialog pomiędzy narodami” Newseria Lifestyle

Artysta przekonuje, że udział w Festiwalu Wschód Kultury - Inny Wymiar w Białymstoku jest dla niego dużym zaszczytem. To wydarzenie kulturalne nie tylko bowiem dostarcza rozrywki, ale także ma ogromną wartość dodaną.

"Do udziału w tym festiwalu przekonała mnie przede wszystkim jego misja, to, że stawia sobie za cel podkreślanie wagi dialogu międzykulturowego, międzynarodowego. A w tym czasie to jest niezwykle istotne. To jest bardzo wartościowy festiwal i podoba mi się to, że jego organizatorzy budują mosty pomiędzy miastami, że od lat podkreślają wagę współpracy pomiędzy regionami i myślenia o sztuce w sposób nie tylko lokalny, ale też globalny" - mówi.

Na scenie wraz z nim gościnnie wystąpi Magdalena Kumorek, która zaśpiewa utwory "Nim wstanie dzień" i "Meluzyna" z "Akademii Pana Kleksa". Będzie można również usłyszeć kompozycje z kultowego "Czterdziestolatka" i "Dziecka Rosemary".

"Pojawi się także Mateo Pospieszalski, który będzie w tym koncercie i grał, i śpiewał. Myślę, że pojawi się też jakiś akcent lokalny, zaprosimy również kogoś z Białegostoku, ale o tym będziemy mówić wkrótce" - zapowiada Rostkowski.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Fragment koncertu L.U.C, Rebel Babel i gości podczas Tauron Life Festival Oświęcim 2018 INTERIA.TV

Muzyk przekonuje, że ma spory sentyment do Białegostoku. Wiele razy występował już na miejscowej scenie, tym bardziej cieszy się więc, że może uczestniczyć w tym wyjątkowym projekcie. Poza tym uważa, że w tym szczególnym czasie, gdy za naszą wschodnią granicą toczy się wojna, niezwykle ważna jest integracja artystów z Polski Wschodniej i krajów Partnerstwa Wschodniego. Ta inicjatywa jest więc ponadczasowa.

"Taka integracja artystów jest elementem bardzo istotnym teraz i takim będzie również w przyszłości. Dla nas to już stanowiło esencję działania mniej więcej od 2015 roku, a teraz to nabiera oczywiście wyjątkowego znaczenia. Żyjemy w czasach, w których w sposób bardzo brutalny pisze się historia, i myślę, że gdyby ten przepływ kultury między Rosją a Europą był większy, to mogłoby do tego nie dojść" - mówi.

L.U.C. wspomina, że w ciągu ostatnich siedmiu lat on sam kilkukrotnie próbował zapraszać do współpracy muzyków z Rosji, żeby móc nawzajem dzielić się swoim dziedzictwem kulturowym i zacieśniać więzi towarzyskie.

Clip l.u.c. Czekolada - feat. ES.CE, Robert Cichy

Sprawdź tekst utworu "Czekolada" w serwisie Teksciory.pl

"Kiedy spotkają się muzycy z Ukrainy i z Rosji i zagrają razem koncert, a później spędzą ze sobą trochę czasu, to nagle okazuje się, że mogą się dogadać. To są właśnie te mikrodziałania, które potem mogą przekładać się na większe działania, które znowu mają szansę przekładać się na pokój na świecie. Teraz mamy tutaj przed sobą wielką misję i naprawdę bardzo dużą rolę do odegrania, ponieważ czuć wielką izolację tych dwóch światów. I to jest bardzo trudne, bo dzisiaj oczywiście jesteśmy bardzo negatywnie nastawieni do Federacji Rosyjskiej" - mówi.

Artysta uważa jednak, że mimo wszystko trzeba pokonywać uprzedzenia, dążyć do zacierania wszelkich podziałów i międzynarodowej integracji.

"W tej chwili oczywiście najważniejsza jest solidarność wobec Ukrainy. Ale jednak cały czas też trzeba próbować łączyć ludzi mimo wojen. Naszą misją jest miłość, dialog, wyrozumiałość. Taka jest właśnie idea Rebel Babel. Chcielibyśmy więc jak najwięcej tego pokoju i tych spotkań tworzyć nawet między narodami, które toczą wojny, ale oczywiście jest to teraz bardzo trudne" - dodaje L.U.C.

Festiwal Inny Wymiar w Białymstoku będzie się odbywał w dniach 25-28 sierpnia

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Najważniejsi polscy raperzy Interia.tv

L.U.C, Rebel Babel i goście na Tauron Life Festival Oświęcim - 16 czerwca 2018 r. 1 / 12 Zobacz zdjęcia z koncertu L.U.C, Rebel Babel i gości podczas Tauron Life Festival Oświęcim 2018 Źródło: fot. Bartosz Nowicki udostępnij