Wojna pomiędzy Rosją a Ukrainą rozpoczęła się 24 lutego nad ranem. Od tego czasu Ukraina broni swojej niepodległości, a agresja Rosji wywołała międzynarodową pomoc dla naszego wschodniego sąsiada. Tylko przez polską granicę kraj opuściło ponad 2 mln osób.



Ukraińska orkiestra wojskowa gra „Don't Worry, Be Happy” © 2022 Associated Press

"Cover 'London Calling' The Clash w celu zwrócenia uwagi świata na walkę narodu ukraińskiego i zbierania funduszy na ruch oporu" - czytamy w opisie.

Muzycy ukraińskiej grupy Beton na Instagramie opisali, jak doszło do tego, że sięgnęli po klasyk brytyjskiego punk rocka.

"Kilka dni temu napisał do nas przyjaciel z ruchu oporu, czy byśmy nie nagrali coveru 'London Calling' w związku z wojną w Ukrainie. Mieliśmy na to trzy dni. I nagle wszystko stało się proste i bez wysiłku, ekipa producentów z Anglii bez problemu zaakceptowała nasz cover, a muzycy The Clash udzielili nam błogosławieństwa" - napisali.

Wideo