Przed premierą płyty "Pokaz slajdów" Kwiat Jabłoni zaprezentował single "Byłominęło" , "Od nowa" (Bursztynowy Słowik na festiwalu Top of the Top w Sopocie) i "Dom" .

"'Pokaz slajdów' cieszy mnie swoją różnorodnością. Wyraża się ona między innymi poprzez brzmienia dobrane przez nas do każdej z piosenek - od ballady na fortepian, mandolinę i małą orkiestrę smyczkową, po bujającą bluesową piosenkę na pełny 'rockowy skład' z mocną sekcją dętą - ten album to rejestracja naszych muzycznych marzeń i zachcianek" - opowiada Kasia Sienkiewicz.

"Mam nadzieję, że refleksje i emocje, które przekazujemy tymi dwunastoma piosenkami, będą dla słuchaczy powodem do chwili zamyślenia i poruszą ich, bo właśnie na wzbudzaniu emocji zależy nam najbardziej" - dodaje.

Gościnnie na nowym albumie pojawili się lider grupy LemON Igor Herbut ("Głośniej") i skrzypek Adam Bałdych (skomponowany dla swojej córki przez basistę zespołu utwór "Polcia").

Dla Jacka Sienkiewicza "Pokaz slajdów" jest zderzeniem wielu wrażliwości.

"Zderzamy się na niej z Kasią, prezentując różne punkty widzenia jako jeden album. Zderzamy się z naszym zespołem, z którym spędziliśmy długie godziny w stodole i w studiu, aby wydobyć z naszych pomysłów realne dźwięki. Każda kolejna osoba, która pomagała nam stworzyć tę płytę nie tylko muzycznie, ale też wizualnie i koncepcyjnie, popchnęła ją w jakąś stronę. Kierunek, który obraliśmy, jest wypadkową emocji i pracy wielu osób. Stworzyliśmy z Kasią przegląd najróżniejszych emocji, które nam wtedy towarzyszyły. Śpiewamy o naszych lękach, pragnieniach, ale też o radości i o głupotach. Dla mnie pisanie tekstów jest działalnością terapeutyczną i w przypadku tej płyty czuję to wyjątkowo mocno. Każdy utwór ma dla mnie inną historię, budzi we mnie inne obrazy i skojarzenia. Jeśli miałbym wskazać jakiś wspólny mianownik, to chyba byłoby to moje wewnętrzne dziecko, które chce różnych rzeczy niezależnie od tego, jak układa się rzeczywistość" - opowiada Jacek Sienkiewicz.

W sprzedaży dostępna jest rozszerzona wersja albumu zawierająca skity (nie zdradzając za wiele, są to oryginalne nagrania z sesji w studio) oraz niedostępny nigdzie indziej wzór pocztówki.

Kwiat Jabłoni - szczegóły podstawowej wersji płyty "Pokaz slajdów" (tracklista):

1. "Od nowa"

2. "Czarny pył"

3. "Lego"

4. "Byłominęło"

5. "Był tam gdzie był"

6. "Polcia" (feat. Adam Bałdych)

7. "Głośniej" (feat. Igor Herbut)

8. "Dom"

9. "Szczęśliwego nowego roku"

10. "Piosenka o słońcu"

11. "Zasnąłem na trawniku"

12. "Kwiat w doniczce".

Kwiat Jabłoni - "Jedyna trasa w Polsce w 2023" (daty koncertów):

4.11 - Szczecin, Netto Arena

8.11 - Wrocław, Hala Stulecia

12.11 - Gdańsk/Sopot, Ergo Arena

17.11 - Łódź, Atlas Arena

24.11 - Katowice, Spodek

26.11 - Kraków, Tauron Arena

1.12 - Lublin, Targi Lublin

3.12 - Rzeszów, G2A Arena

16.12 - Poznań, MTP Pawilon 3A

19.12 - Warszawa, COS Torwar (sold out)

20.12 - Warszawa, COS Torwar.



Kwiat Jabłoni - twórczość i przeboje

Dotychczas grupa dowodzona przez rodzeństwo Kasię i Jacka Sienkiewiczów wypuściła dwie autorskie płyty: "Niemożliwe" (2019) i "Mogło być nic" (2021), które pokryły się podwójną platyną za sprzedaż ponad 60 tys. egzemplarzy każda.

W lipcu 2022 r. zespół zaprezentował album "Wolne serca" z okazji 78. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Wydawnictwo z udziałem zaproszonych gości (sanah, Natalia Kukulska, Igo, Miuosh, Kuba Kawalec, Natalia Grosiak, Jucho i Kasia Lins) zawiera interpretacje 10 polskich przebojów opowiadających o wolności.