Kwiat Jabłoni i Julia Pietrucha we wspólnym utworze. Zobacz teledysk do "Dróg prostych"

Wspólna praca nad tym utworem zaowocowała czymś zupełnie nieoczywistym i oryginalnym. Nie jest to pierwszy taki muzyczny eksperyment Kwiatu Jabłoni. W 2020 roku zespół zaprosił do współpracy Ralpha Kaminskiego. Ich wspólna wersja "Wodymidaj" do tej pory została wyświetlona ponad 11 milionów razy.

Album "Mogło być nic", z którego pochodzi singel "Drogi proste" zadebiutował na pierwszym miejscu OLIS - zestawieniu najlepiej sprzedających się płyt w Polsce i po niecałych sześciu miesiącach uzyskał status platyny.

W nagraniu nowej wersji utworu "Drogi proste" udział wzięli: Kasia Sienkiewicz (wokal, pianino), Jacek Sienkiewicz (wokal, mandolina), Julia Pietrucha (wokal, ukulele), Grzegorz Kowalski (gitara basowa), Marcin Ścierański (perkusja), Dorota Błaszczyńska (skrzypce), Łukasz Wiśniewski (harmonijka, gitara), Szymon Klekowicki (tuba), Radosław Mosurek (trąbka), Krzysztof Chlipała (saksofon).

Clip Kwiat Jabłoni Drogi proste - ft. Julia Pietrucha

Kwiat Jabłoni to jeden z najpopularniejszych polskich zespołów młodego pokolenia. Kasia i Jacek Sienkiewiczowie mają na koncie dwa świetnie przyjęte albumy. "Niemożliwe" z 2019 roku bardzo szybko osiągnęło status podwójnej platyny, natomiast najnowsze dzieło "Mogło być nic" zadebiutowało na pierwszym miejscu oficjalnej listy sprzedaży i po miesiącu pokryło się złotem. Oryginalne brzmienie, milionowe wyświetlenia pod teledyskami oraz wyprzedane trasy koncertowe stały się ich znakiem rozpoznawczym.

Pol'and'Rock Festival 2020: Kwiat Jabłoni ze Złotym Bączkiem 1 / 13 Na czele grupy Kwiat Jabłoni stoi rodzeństwo - Jacek i Kasia Sienkiewicz, syn i córka Kuby Sienkiewicza, lidera Elektrycznych Gitar Źródło: WOŚP Autor: Bartek Muracki udostępnij

Muzycy dali się poznać szerszej publiczności za sprawą singla "Dziś późno pójdę spać", który do tej pory w serwisie YouTube został wyświetlony ponad 29 milionów razy. Szybko okazało się, że muzyków nie tak łatwo będzie zaszufladkować pod kategorię zespołu "jednego przeboju" - wszystkie następne produkcje ("Niemożliwe", "Wodymidaj", "Wzięli zamknęli mi klub", "Mogło być nic", "Buka") zdobyły uznanie i wielką popularność.