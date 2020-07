Kultowy gitarzysta Guns N' Roses przyznał, że muzycy pracują nad nową płytą

W rozmowie opublikowanej przez stronę społecznościową festiwalu Gear Fest, Slash stwierdził, że czas blokady społecznej spędza w domu i w studiu muzycznym, gdzie komponuje oraz nagrywa partie gitarowe dla Guns N' Roses.

Guns N' Roses wydadzą nową płytę po kilkunastu latach? /Michael Loccisano /Getty Images

Wydawało się, że ten hardrockowy zespół odpuścił sobie wydawanie nowych płyt, zadowalając się w ostatnich latach koncertowaniem, sprzedawaniem pamiątek.

Reklama

Poprzedni album z nowymi utworami, "Chinese Democracy" wyszedł 12 lat temu.

Teraz Slash, Duff McKagan i Axl Rose podobno wzięli się ostro do roboty.

Slash w zasadzie powtórzył to, co wcześniej sygnalizowała żona McKagana. W kwietniowym podcaście "Appetite For Distortion" powiedziała, że "Guns N' Roses pracują nad nowymi, zabójczymi kawałkami".

Slash dodał, że czasy są szalone i epickie, ale on na rygor dystansu społecznego i odwołanie tras koncertowych nie narzeka.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Slash wspomina początki Guns N' Roses Interia.tv

Co więcej, sytuacja ta dla niego okazała się "błogosławieństwem", bo w końcu mógł usiąść i komponować przez nikogo nie popędzany. A do tej pory robił takie rzeczy w locie. "To był dobry okres twórczy, z którego wyniknie coś dobrego" - zapewnił.