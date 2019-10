Guns N' Roses biją rekordy. "Sweet Child O' Mine" z miliardem wyświetleń

Grupa Guns N' Roses może się pochwalić kolejnymi rekordami na swoim koncie.

Axl Rose i Slash (Guns N' Roses) w akcji /Gary Miller /Getty Images

Teledysk "Sweet Child O' Mine" grupy Guns N' Roses przeszedł do historii jako pierwsze wideo z lat 80. XX wieku, które przekroczyło barierę miliarda odtworzeń w serwisie YouTube.

Clip Guns N'Roses Sweet Child O' Mine

Reklama

Do amerykańskiego zespołu należy również tytuł najpopularniejszego klipu z kolejnej dekady.

Pochodzący z 1992 r. teledysk "November Rain" również jest jedynym klipem z lat 90., który przekroczył próg miliarda odsłon. Obecny wynik to ponad 1,24 mld odtworzeń.

Ta ballada pochodzi z pierwszej części płyty "Use Your Illusion", która tylko w USA rozeszła się w ponad 7-mln nakładzie.

Clip Guns N'Roses November Rain

Przypomnijmy, że w czerwcu 2016 r. po latach kłótni i sporów do Guns N' Roses oficjalnie powrócili gitarzyści Slash i basista Duff McKagan. Brali oni udział w nagraniu płyty "Appetite for Destruction" z lipca 1987 r. Do tej pory to najlepiej sprzedający się debiut w USA.

Na całym świecie rozeszło się ponad 30 mln egzemplarzy. To z tego wydawnictwa pochodzą takie przeboje, jak m.in. "Welcome to the Jungle", "Paradise City", "Sweet Child O' Mine" czy "It's So Easy" do dziś grane na koncertach.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Guns N'Roses Paradise City

Sprawdź tekst piosenki "Paradise City" w serwisie Teksciory.pl

Guns N' Roses tworzyli wtedy jeszcze Axl Rose (wokal), Izzy Stradlin (gitara) i Steven Adler (perkusja).

Obecnie na scenie występują Axl, Slash, Duff McKagan oraz Dizzy Reed (klawisze), Richard Fortus (gitara), Frank Ferrer (perkusja) i Melissa Reese (klawisze). W tym składzie zespół okrąża świat w ramach rozpoczętej 1 kwietnia 2016 r. trasy "Not in This Lifetime... Tour".

Obejmujące 175 koncertów tournee (finał zaplanowano na 2 listopada w Las Vegas) do tej pory przyniosło ponad 560 mln dolarów, co daje mu trzecie miejsce na liście najbardziej kasowych tras wszech czasów.

Clip Guns N'Roses Welcome To The Jungle

Sprawdź tekst piosenki "Welcome To The Jungle" w serwisie Teksciory.pl

Clip Guns N'Roses It's So Easy

Sprawdź tekst piosenki "It's So Easy" w serwisie Teksciory.pl