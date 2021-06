Kult z nowym teledyskiem. Posłuchaj utworu "Plan zagospodarowania przestrzennego dla Białołęki"

Kult zaprezentował teledysk do utworu z najnowszego albumu "Ostatnia płyta". W utworze "Plan zagospodarowania przestrzennego dla Białołęki" Kazik w prześmiewczy, szczery sposób komentuje urzędnicze działania.

Pojawił się kolejny teledysk to utworu z "Ostatniej płyty" /Piotr Molecki/Dzień Dobry TVN /East News

Nowy album Kultu nazywa się przewrotnie "Ostatnia płyta". Zespół zaprzeczył jednak, że będzie to faktycznie ostatni album.

"Nie dorabiamy do tytułu albumu żadnej filozofii. Choć bez wątpienia mnóstwo ludzi będzie i tak myślało, że chodzi o ostatnią płytę w karierze - bo do ludzi można mówić, wyjaśniać, tłumaczyć, a oni i tak wiedzą swoje. A płyta akurat na daną chwilę będzie ostatnia - co nie oznacza, że nie będzie następnych. Bo będą" - stwierdził Kazik Staszewski.

"Będzie to wydawnictwo różnorodne stylistycznie, pełen rozmaitych inspiracji muzycznych - od bluesa, jazzu, po cięższe rockowe utwory" - można było przeczytać w zapowiedzi.



W nagraniach albumu udział brali dwaj muzycy niezwiązani wcześniej z grupą - saksofonista Mariusz Godzina (wcześniej m.in. Buldog) oraz klawiszowiec Konrad Wantrych (współpracujący z Kazikiem przy solowym albumie "Zaraza" z przebojem "Twój ból jest lepszy niż mój").



Pierwszą piosenką promującą nowy album była "Wiara". W sieci pojawił się też teledysk do utworu "Plan zagospodarowania przestrzennego dla Białołęki".



"Dajcie mi zbudować dom na tej ziemi, którą mam. Dajcie mi zbudować gniazdo, to jest także, także moje miasto" - śpiewa Kazik. W szczerym tekście i prześmiewczym teledysku Kazik wraz z Kultem w charakterystyczny dla siebie sposób komentują urzędniczą opieszałość i długotrwałe urzędowe procedury.