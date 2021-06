Kult wraca na trasę. Jest nowy komunikat o zdrowiu Kazika

Po kilkudniowej przerwie spowodowanej pogorszeniem stanu zdrowia Kazika Staszewskiego, grupa Kult powraca do koncertowania.

Kazik Staszewski stoi na czele grupy Kult AKPA

Dwa koncerty z trasy Kult Akustik, które miały odbyć się 16 i 17 czerwca, musiały zostać przełożone. Podano już nowe terminy: koncert w Łodzi zaplanowany jest na 21 czerwca, a w Toruniu na 26 czerwca.

Przyczyną było pogorszenie stanu zdrowia lidera zespołu, Kazika Staszewskiego.

"Drodzy... bardzo nie lubimy przekazywać takich informacji" - zaczęli członkowie zespołu, dodając, że przyczyną przełożenia koncertów jest "nagła niedyspozycja wokalna Kazika".



Niedługo później na stronie zespołu pojawiło się zdjęcie wokalisty w z nebulizatorem - to urządzenie, które służy do podania leku w formie aerozolu lub mgiełki, bezpośrednio do dróg oddechowych. Zdjęcie zostało podpisane krótko: "Walka trwa".

Po zamieszczeniu fotografii w komentarzach pojawiło się wiele domysłów odnośnie tego, co dolega wokaliście Kultu. Menedżer zespołu, Piotr Wieteska rozwiał wątpliwości.

"Wpis 'Walka trwa' na naszym Facebooku dotyczy walki o doprowadzenie piątkowego koncertu do skutku. Kazik czuje się dobrze, nic specjalnego się nie dzieje. Ludzie łączą wszystko z koronawirusem, nadinterpretują sytuację, tak jakby nie było innych chorób" - powiedział w rozmowie z naTemat.pl.

W najnowszym wpisie na Facebooku pojawiła się informacja, że piątkowy koncert Kultu w Poznaniu na Lotnisku Ławica odbędzie się zgodnie z planem.

"Z radością informujemy, że zapadła decyzja - jutro RUSZAMY DO POZNANIA!!! Jesteśmy gotowi" - czytamy.

Kolejne występy odbędą się jako Kult Akustik (21 czerwca - Łódź i 26 czerwca - Toruń), a 27 czerwca grupa zagra już normalny set w Warszawie (Park Górczewska).