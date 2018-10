Kuba Wojewódzki: Kim jest Smolasty? Nie tylko chłopak Honoraty Skarbek

Plotkarskie media zainteresowały się nim w momencie, gdy jego dziewczyną została Honorata Skarbek. Jednak Smolasty to przede wszystkim jeden z ciekawszych wokalistów młodego pokolenia, która ma przed sobą wielką karierę. We wtorek (października) Smolasty będzie gościem Kuby Wojewódzkiego.

Początek kariery

Smolasty, czyli Norbert Smoliński to producent, wokalista, autor tekstów oraz raper. Szerszej publiczności dał się poznać jako współproducent płyty Kaza Bałagane "LOT022" .

Uznanie w środowisku hiphopowym zaowocowało kolejnymi propozycjami współpracy. Oprócz tego Smolasty nagrywał własny materiał. W 2016 roku wydał mixtape "Mr Hennesy", a w lipcu tego samego roku w sieci pojawił się świetnie przyjęty singel "Jestem, byłem, będę". Smolasty zwrócił swoim talentem uwagę Warner Music i wkrótce podpisał kontrakt z wytwórnią.

Młode Wilki 5

W 2016 roku Smolasty został zaproszony również do piątej edycji akcji Młode Wilki serwisu Popkiller, której celem jest pokazywanie szerszej widowni nowych raperów i producentów ze środowiska hiphopowego.

Smolasty wyprodukował numer promujący całą akcję "Dla nas" (18 mln wyświetleń), a oprócz tego zaśpiewał w piosence "Tłumy" (sam ją również wyprodukował).



Debiut i płyta "Fake Love"

W 2017 roku ukazał się kolejny mixtape Smolastego "Los" oraz EP-ka "Byłem, jestem, będę". W 2018 roku wokalista zdobył nominację do Fryderyka w kategorii Debiut.

Po drodze Smolasty współpracował m.in. z ReTo, Chadą, Deemzem, Jan-rapowanie, Białasem, Kubanem i Otsochodzi.

7 września do sprzedaży trafił pierwszy długogrający album Smolastego "Fake Love". Promowały go single "Fake Love" (23 mln wyświetleń), "Uzależniony" (29 mln) i "Do końca" (5,4 mln). Większość utworów na płycie wyprodukował duet MIYO.



Życie prywatne - kto jest dziewczyną Smolastego?

Od kilku miesięcy plotkarskie media żyją związkiem Smolastego z wokalistką Honoratą Skarbek. "Honka jest bardzo fajną dziewczyną, robi super muzykę" - opowiadał wokalista Damianowi Michałowskiemu.

"On jest świetnym artystą, uwielbiam jego numery i bardzo doceniam jego talent. To jest fajna, kolorowa postać na polskim rynku muzycznym" - komplementowała go Skarbek.



Smolasty u Kuby Wojewódzkiego

9 października Smolasty pojawi się na kanapie u Kuby Wojewódzkiego. Wokalista wykona akustyczną wersję swojego przeboju "Fake Love". Oprócz niego w programie pojawi się Borys Szyc. Zobacz zwiastun: