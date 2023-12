Święta kojarzą mi się przede wszystkim z ubieraniem choinki na ostatnią chwilę i zupą grzybową babci Basi - mówi w wywiadzie dla Polsatu. - Jako dziecko bałem się świętego Mikołaja i zawsze płakałem, jak do nas wpadał. Nie był w stanie mnie nawet przekupić prezentami. Natomiast jednym z wymarzonych prezentów, które dostałem, były sanki i koń na biegunach. Mam je do tej pory - zdradza wokalista.

- Czy kolędujemy? Bywa różnie, ponieważ najczęściej słuchamy kolęd, które lecą gdzieś w tle. Nie mamy tradycji kolędowania, ale jeśli wspólnie śpiewamy, to raczej spontanicznie - wyjawia Kuba Szmajkowski.

Oczywiście nie mogło zabraknąć pytania o świąteczny hit transmitowany co roku przez telewizję Polsat. Mowa o filmie "Kevin Sam w Domu". Czy Kuba Szmajkowski już wprowadził oglądanie jako rodzinną tracycję? - Tak, to nasza wieczorna tradycja! - odpowiedział.

A jak wyglądają jego zwyczaje dotyczące prezentów? Jestem absolutnie beznadziejny i nigdy nie wiem, co wybrać. Za to moi najbliżsi zawsze trafiają i wiedzą, co najbardziej mi się przyda - ujawnia Kuba Szmajkowski. - Prezenty jednak nie grają u nas głównej roli, ponieważ najważniejszy jest dla nas wspólnie spędzony czas - kończy.

Kuba Szmajkowski podbił serca telewidzów

Kubę Szmajkowskiego poznaliśmy w 2018 roku, kiedy wystąpił w pierwszej edycji programu "The Voice Kids" Wybrał wtedy drużynę Dawida Kwiatkowskiego i dotarł do finału. Piosenkarz urodził się w Międzyborowie 24 kwietnia 2002 roku, dziś ma 21 lat. Tam przez kilka lat grał w siatkówkę w klubie LKS Wrzos Międzyborów, ale zawsze kusiła go muzyka. Ma młodszą siostrę, Aleksandrę, która mocno kibicuje bratu we wszystkim, co robi.

Kuba Szmajkowski udowodnił, że występy w programach telewizyjnych to nie tylko możliwość pokazania swoich umiejętności, ale również inspirujące spotkania z ludźmi. Po zakończeniu "The Kids Voice" razem z trzema kolegami poznanymi w programie założył boysband 4Dreamers. Grupa działała od 2018 do 2021 roku i wydała dwa albumy studyjne. Płyty były nominowane do Fryderyków.

Po rozwiązaniu zespołu Kuba Szmajkowski rozpoczął karierę solową. Wydał m.in. single "Nieskończone", "Lovesick", "You Do Me", "Do The Dance" i "Pocałunek słońca". Wykonuje muzykę pop i dance.