Czadoman popularność zdobył w 2014 r. za sprawą płyty "Czadomania", która pokryła się podwójną platyną. Z tego wydawnictwa pochodzą przeboje "Chodź na kolana" ( zobacz klip! ), "Kochane Panie" czy ballada "Pokochaj mnie" ( posłuchaj! ). Jego utwory szybko stały się punktem obowiązkowym polskich imprez.

W latach 2017-2019 Czadoman był jednym z jurorów talent show "Disco Star" w Polo TV. Później występował m.in. w programach "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami", a także był zwycięzcą 13. edycji "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Ludzie, którzy na co dzień nie słuchają Czadomana i tak z pewnością kojarzą hit "Ruda Tańczy Jak szalona". To właśnie ten numer stał się obiektem sporu.

Czadoman przywłaszczył sobie czyjeś zasługi?

Oskarżycielem jest Mateusz Kowalczyk, znany pod pseudonimem Mr Slide. W 2018 r. Sąd Okręgowy w Warszawie orzekł, że faktycznie jest on współautorem utworu. Jednak dwa lata później sprawa nagle nabrała nowego kształtu. Sąd Apelacyjny stwierdził wówczas, że Kowalczyk miał znacznie mniejszy udział w tych utworach. Ograniczono go do aranżowania gotowego już tworu.

Mr Slide walczył dalej i odwołał się do Sądu Najwyższego. Uwzględniono tam skargę kasacyjną, przez co sprawa ponownie trafiła do Sądu Apelacyjnego, przy czym Sąd najwyższy wskazał, że ustalenia między twórcami nie są w żadnym wypadku głównym powodem do określenia współautorstwa. Osoba, która jest odpowiedzialna za aranżację, może więc być również współtwórcą. Roszczenia Mr Slide'a okazały się więc słuszne, a przy poprzedniej decyzji Sąd Apelacyjny się mylił.

Choć wydawałoby się, że na tym cała afera powinna się zakończyć, to pozostaje jeszcze jeden problem. Decyzja odnośnie współautorstwa jest niewątpliwie satysfakcjonująca dla Kowalczyka, lecz na tym sprawa się nie zakończy. Mr Slide wymaga również sprawiedliwości finansowej, która według niego równa się z wysokim wynagrodzeniem za piosenkę.

Wyrok korzystny dla Mr Slide'a, lecz to za mało

Przy ponownym rozpatrzeniu sprawy Sąd Apelacyjny uwzględni konkretne działania poszczególnych twórców względem danego przeboju. Wszystko będzie więc zależne od tego, ile zaangażowania włożyli w jego powstawanie obaj muzycy i jakie były tego faktyczne efekty.

Zgodnie z praktyką ZAIKS autor opracowania może w ogóle nie dostać pieniędzy za korzystanie z utworu. Dlaczego? Otóż to autor danego utworu może podejmować decyzje o tym, czy podzieli się zyskami. Odbywa się to poza podziałem ZAIKS.