Czadoman będzie jedną z gwiazd koncertu, który zostanie wyemitowany już 24 grudnia o godzinie 12:40 w Telewizji POLSAT, o godz. 16:00 w Disco Polo Music i o godz. 20:00 w POLO TV. Koncert kolęd "Zajaśniała gwiozdecka nad Tatrami" będzie jedynym w swoim rodzaju takim wydarzeniem.

Artysta popularność zdobył w 2014 r. za sprawą płyty "Czadomania", która pokryła się podwójną platyną. Z tego wydawnictwa pochodzzą przeboje "Ruda tańczy jak szalona" ( sprawdź! ), "Chodź na kolana" ( zobacz klip! ), "Kochane Panie" czy ballada "Pokochaj mnie" ( posłuchaj! ). Jego utwory szybko stały się punktem obowiązkowym polskich imprez. W latach 2017-2019 Czadoman był jednym z jurorów talent show "Disco Star" w Polo TV. Później występował m.in. w programach "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami", a także był zwycięzcą 13. edycji "Twoja Twarz Brzmi Znajomo".

Artysta disco polo w rozmowie z POLSAT.PL zdradził, jak wyglądają jego przygotowania do świąt. Opowiedział też, bez czego sobie ich nie wyobraża. Odpowiedź może być zaskakująca!

Czadoman na koncercie świątecznym. Co zaśpiewa?

- Będę miał przyjemność zaśpiewać kolędę "Gdy się Chrystus rodzi" ze zbójami, czyli w aranżacji stricte góralskiej. Jeszcze nie śpiewałem w takim klimacie i jestem tego ciekaw, bo uwielbiam kolędowanie. Będzie z czadem, bo inaczej być nie może (śmiech) - opowiada muzyk. Podczas tego koncertu zaśpiewa jeszcze jeden inny utwór, tym razem wspólnie z innymi.

- Biorę jeszcze udział we wspólnej pastorałce "Przekażmy sobie znak pokoju". Mam tam swoją kwestię i również bardzo się cieszę, bo to świetna piosenka. Koncert będzie cudowny, mogę o tym państwa zapewnić - dodaje.

Gwiazdor wyznaje w rozmowie z POLSAT.PL, że bardzo lubi "przasność i w klimacie góralskim jest ona idealnie wyeksponowana". - Atmosfera jest skoczna, energiczna, górale zarażają takim pozytywnym nastawieniem - mówi.

Nie tylko Czadoman. Kolędy zaśpiewają artyści disco polo

Zapytany o udział w koncercie artystów disco polo odpowiada, że najważniejsza jest radość, która płynie właśnie z kolęd.

- My jako wykonawcy muzyki rozrywkowej, która służy przecież do zabawy, idealnie wpisujemy się w tę zasadność. Jesteśmy energetyczni i to połączenie będzie mieszanką wybuchową (śmiech). Nie będzie zbędnego patosu. To trzeba zobaczyć i usłyszeć. Wydaje mi się, że każdy z artystów bierze udział w innych projektach i pokazał się już gdzieś tam z zupełnie innej strony. Ja miałem tę okazję na przykład w programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" - twierdzi Czadoman.

A jak sam muzyk lubi spędzać święta? Oczywiście z rodziną. Kolędowanie jednak nie ogranicza się jedynie do jego domu. - W takim okresie zimowym, okołoświątecznym zawsze chętnie śpiewam kolędy na zaproszenia w kościołach, więc to nie jest tylko dom (śmiech). Na Wigilii zaczynamy kolędowanie z żoną, dzieci podbijają, najmłodsza, sześcioletnia Pola śpiewa najgłośniej (śmiech). Doskonale się przy tym bawimy - opowiada.

Święta Czadomana. Co musi znaleźć się na jego świątecznym stole?

Wigilia to zawsze 12. tradycyjnych potraw. Czego nie może zabraknąć na jego stole? Czadoman śmieje się, że w temacie bożonarodzeniowych dań jest rewelacyjny, ale tylko i wyłącznie w ich konsumpcji. Wśród ulubionych wymienia barszcz z uszkami, który zdarza mu się zjadać przez cały rok.

- To jest dla mnie danie numer jeden. Przyznam się, że jak jestem w trasie od maja do września, to w różnych restauracjach hotelowych zamawiam barszcz, nawet jeśli to nie są święta (śmiech). Na stole wigilijnym musi pojawić się też ryba, czyli karp. U nas akurat są również kluski z makiem na słodko - mówi piosenkarz. Na koniec dodaje, że ma jedno przyzwyczajenie, bez którego nie ma świąt w jego domu. - Nie wyobrażam sobie świąt bez filmu "Kevin sam w domu" - śmieje się muzyk.

Koncert "Zajaśniała gwiozdecka nad Tatrami" 24 grudnia o godz. 12:40 w Telewizji POLSAT, o godz. 16:00 w Disco Polo Music i o godz. 20:00 w POLO TV.

