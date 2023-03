Czadoman artysta popularność zdobył w 2014 r. za sprawą płyty "Czadomania", która pokryła się podwójną platyną. Z tego wydawnictwa pochodzzą przeboje "Ruda tańczy jak szalona" ( sprawdź! ), "Chodź na kolana" ( zobacz klip! ), "Kochane Panie" czy ballada "Pokochaj mnie" ( posłuchaj! ). Jego utwory szybko stały się punktem obowiązkowym polskich imprez.

W latach 2017-2019 Czadoman był jednym z jurorów talent show "Disco Star" w Polo TV. Później występował m.in. w programach "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami", a także był zwycięzcą 13. edycji "Twoja Twarz Brzmi Znajomo".

Czadoman już tak nie wygląda. Gwiazdor zaskoczył swoich fanów!

Czadoman zaskoczył swoich fanów nowym zdjęciem na Instagramie. Cóż, chyba nie spodziewali się oni takiej burzy włosów na głowie swojego ulubieńca.

"Się kręci teledysk do nowej piosenki!" - napisał Czadoman, sugerując obserwującym go użytkownikom portalu, że to tylko charakteryzacja na potrzeby nowego klipu.

"Nie sugerujcie się strojem, wpadłem na chwilę do damskiej garderoby!" - napisał w komentarzu.

"Co Ty bierzesz na porost włosów? Podaj patent, moje ostatnio takie osłabione" - zażartowała pod postem Etna.

