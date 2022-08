9 czerwca Britney Spears i Sam Asghari sformalizowali swój związek.

Uroczystość odbyła się w kalifornijskiej rezydencji piosenkarki, a na liście zaproszonych gości znalazły się m.in. Madonna, Donatella Versace i Drew Barrymore. Jak się jednak okazuje, ceremonia miała wyglądać inaczej. Księżniczka popu ujawniła właśnie na Instagramie, że pierwotnie chciała wziąć ślub kościelny. Miała nawet upatrzoną konkretną świątynię - kościół Św. Moniki w niewielkiej miejscowości na południu Kalifornii.

Ceremonia nie doszła jednak do skutku, bo księża z tej parafii nie chcieli udzielić sakramentu piosenkarce, która nie jest praktykującą katoliczką. Spears utrzymuje, że duchowni zażądali od niej poddania się specjalnemu sprawdzianowi wiary.

Ksiądz odmówił Britney Spears ślubu? Jest komentarz parafii

Z wpisu, który gwiazda zilustrowała zdjęciem wnętrz wspomnianego kościoła, wynika, że Spears ma spory żal do duchownych.

"W tym miejscu początkowo chciałam wziąć ślub. Pragnęłam chodzić tam w każdą niedzielę, bo to doprawdy piękny kościół. Ale powiedziano mi wtedy, że jest tymczasowo zamknięty z powodu pandemii. Dwa lata później usłyszałam, że muszę być katoliczką i przejść test! Czy kościół nie powinien być otwarty dla każdego?" - napisała wokalistka.

Zgoła inną wersję wydarzeń przedstawił tymczasem rzecznik parafii św. Moniki. Zapewnił on, że Spears nie mogła dostać odmowy ślubu kościelnego, bo o niego nie prosiła.

"Nikt nie kontaktował się z nami w tej sprawie" - skwitował w rozmowie z "TMZ".

Dodał jednak, że sakrament małżeństwa może być udzielony jedynie wówczas, gdy przynajmniej jeden z narzeczonych jest katolikiem. Spears wychowała się w rodzinie należącej do Południowej Konwencji Baptystycznej - największej protestanckiej organizacji wyznaniowej w USA. Z kolei jej mąż Sam Asghari urodził się i do 12 roku życia mieszkał w Iranie, gdzie religią państwową jest islam szyicki, wyznawany przez 99 proc. społeczeństwa. Czy po przeprowadzce do Stanów ukochany wokalistki zmienił wyznanie i czy jest katolikiem? Tego nie wiadomo, bo nigdy publicznie nie wypowiadał się na temat swojej wiary.

