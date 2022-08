Justyna Steczkowska zachwyciła fanów. Tak świętowała urodziny

Justyna Steczkowska jest jedną z najpopularniejszych i najbardziej cenionych polskich wokalistek. Rozgłos zyskała dzięki udziałowi w programie "Szansa na sukces", który wygrała w 1994 roku dzięki niezapomnianemu wykonaniu utworu "Boskie Buenos" z repertuaru grupy Maanam.

Rok później reprezentowała Polskę na Eurowizji z utworem "Sama". Od tamtej pory wydała kilkanaście albumów studyjnych i wylansowała mnóstwo hitów, m. in. "Dziewczyna szamana", "Oko za oko, słowo za słowo", "Za karę" czy "Wracam do domu".

Reklama

2022 rok jest dla Justyny Steczkowskiej wyjątkowy. Ma bowiem dwie szczególne okazje do świętowania - 25-lecie pracy artystycznej oraz 50. urodziny. W czerwcu, podczas koncertu jubileuszowego pod hasłem "Dziewczyna szamana", zaprezentowała zupełnie nowy singel zatytułowany "D.N.A.".

Dziewczyna Szamana: Justyna Steczkowska kończy 50 lat 1 / 9 Justyna Steczkowska urodziła się 2 sierpnia 1972 roku w Rzeszowie. Pochodzi z wielodzietnej rodziny muzykującej (ojciec - dyrygent, matka - nauczycielka muzyki), z którą wyjeżdżała na długie trasy koncertowe po Europie Zachodniej, polskiej publiczności prezentując się np. w programie telewizyjnym "Spotkania muzykujących rodzin". Źródło: materiały prasowe Autor: Archiwum prywatne udostępnij

Justyna Steczkowska świętuje urodziny na Instagramie

Justyna Steczkowska ma imponujące grono wiernych i oddanych fanów, którzy na bieżąco mogą śledzić jej poczynania dzięki social mediom. Artystka aktywnie udziela się m. in. na Instagramie, gdzie ma już przeszło 160 tysięcy obserwujących. Steczkowska ceni sobie bliski kontakt z sympatykami, dlatego regularnie dzieli się z nimi nowymi wpisami, zdjęciami i nagraniami.

Wokalistka właśnie skończyła 50 lat. Z tej okazji opublikowała w sieci posta, w którym zwróciła się do wszystkich miłośników jej talentu. "No i stało się. Dziś są moje 50. urodziny. Cudownie. Z tej okazji i wam, i sobie życzę wszystkiego, co dla każdego z nas najlepsze! Dziękuję wam za te wszystkie lata radości i koncertowych wzruszeń. Kocham was" - napisała.