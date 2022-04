Justyna Steczkowska. Zobacz teledysk "Szamanka" i sprawdź tekst

Wydana pod koniec lutego płyta "Szamanka" ukazała się z okazji 25-lecia pracy artystycznej Justyny Steczkowskiej.

Na albumie znalazły się zarówno bardzo popowe kompozycje, jak i refleksyjne ballady. Wokalistka zaprezentowała zaskakujące duety (z Beatą Kozidrak, Leszkiem Możdżerem, Arkiem Kłusowskim, LUNĄ czy Marcinem Maciejczakiem), jak i medytacyjne mantry.

Dwa utwory są dla niej szczególnie ważne - "Dziewczyna szamana" w nowej, jazzowej aranżacji Leszka Możdżera, a także "Szamanka" - tytułowa piosenka promujący album. To symboliczne zestawienie doskonale prezentuje muzyczną drogę, którą przez te wszystkie lata przebyła Steczkowska.

