Festiwal w Opolu 2022. Justyna Steczkowska i sukces jej jubileuszu

Transmisje sobotnich koncertów z festiwalu w Opolu - Premiery, 50. urodziny Justyny Steczkowskiej i Debiuty - zgromadziły 1,31 mln widzów (odpowiednio 16,42 proc., 10,39 proc. i 11,67 proc. udziału).

Bez wątpienia możemy powiedzieć, że jubileuszowy recital Justyny Steczkowskiej zachwycił światowym poziomem. Dynamika utworów, fenomenalne kreacje, tancerze i porywające układy choreograficzne, w których uczestniczyła sama jubilatka, jak również kolorowe i przygotowane specjalnie na tę okazję kreacje - to wszystko złożyło się na sukces sobotniego show.



