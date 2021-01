Krzysztof Zalewski ku pokrzepieniu serc. Posłuchaj "Wszystko będzie dobrze"

Krzysztof Zalewski opublikował nowy utwór. Teledysk do "Wszystko będzie dobrze" to smutny symbol czasów, ale i pocieszenie dla fanów.

Krzysztof Zalewski opublikował nowy teledysk AKPA

W sieci pojawił się teledysk do utworu "Wszystko będzie dobrze" z ostatniego albumu Krzysztofa Zalewskiego pt. "Zabawa".

Premiera miała miejsce w symbolicznym dniu - Blue Monday, który uznawany jest za najbardziej depresyjny dzień w roku.



Teledysk został nakręcony w czasie pandemii i doskonale oddaje obecną sytuację. Wokalista siedzi przy fortepianie, a na widowni zamiast ludzi widzimy osoby "uwięzione" w ekranach. Za reżyserię odpowiadał Miłosz Sakowski.

"Jako reżyser, ale i scenarzysta często tworzę projekty mocno zakorzenione w fabule, a w teledysku do 'Wszystko będzie dobrze' miałem okazję opowiedzieć historię otwartą na interpretacje, złożoną z symboli, które tworzą znaczenia w zależności od punku widzenia, wrażliwości i oczu patrzącego" - tłumaczył Sakowski.



"Pomyślałem, że wykorzystam obrazy czyhającej na nas katastrofy klimatycznej do opisu porywów serca. A muzycznie chciałem oddać hołd Eltonowi, Freddiemu i Kiwanuce. W międzyczasie dopadła nas pandemia, więc teledysk autorstwa Miłosza Sakowskiego nawiązuje do nowej rzeczywistości, gdzie komunikujemy się ze sobą głównie przez ekrany i mimo gęstej sieci połączeń, telefonów, internetu i social mediów jesteśmy coraz bardziej samotni" - skomentował z kolei Krzysztof Zalewski.



Zaapelował też do fanów: "Niezależnie od pandemii, złamanych serc, nadciągających powodzi i komet, pamiętajcie - wszystko będzie dobrze!".