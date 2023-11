Krzysztof Skiba ma dwóch synów, których doczekał się w związku z byłą żoną Renatą: 36-letniego Tymoteusza i 26-letniego Tytusa. Choć małżeństwo muzyka skończyło się w marcu 2023 r., już wcześniej jego kontakt z młodszym dzieckiem był sporadyczny. Kilka miesięcy później 59-letni muzyk ożenił się z 26 lat młodszą kobietą.

Pierwsze poważne głosy odnośnie złych relacji Skiby z synem pojawiły się po tym, jak Tytus pojawił się w popularnym programie "7 metrów pod ziemią". Powiedział wówczas, że nigdy nie łączyły go bliskie relacje z ojcem. "Przez pewien czas rozmawialiśmy dużo, na temat różnych rzeczy, mieliśmy wspólne tematy, rozmawialiśmy o muzyce, o literaturze, o polityce. Ale nigdy nie rozmawialiśmy na jakieś głębsze tematy" - wyznał 26-latek.

Tytus podkręcił atmosferę w późniejszym wywiadzie dla ShowNews. Przyznał wówczas, że nie rozmawiał z ojcem od 1,5 roku. Po tej wypowiedzi 26-latka na Krzysztofa Skibę spadła lawina krytyki, lecz lider zespołu Big Cyc nie zdecydował się na to, by skomentować sprawę. Dopiero teraz pojawił się jego głos, a dokładniej pochwała dla zespołu Danzinger, którego założycielem jest Tytus.

Krzysztof Skiba przerywa milczenie w sprawie syna

"'Czy już zawsze będzie źle?' to tytuł najnowszej płyty zespołu Danziger, założonej przez mojego syna Tytusa. W teledysku pt. 'KOLCE' pilotującym płytę, widz natrafi na punkowy żar, świetne brzmienie i bezkompromisową postawę młodej formacji. Warto posłuchać, jak widzą świat nasze dzieci" - napisał na swoich instagramowym profilu, umieszczając tam również zdjęcie całego zespołu.

Danzinger to punkowy zespół z Gdańska. "Nasze najlepsze koncerty to te, które zostały odwołane" - można przeczytać na ich facebookowej stronie. Choć grupa nie cieszy się ogólnopolską popularnością, to w lokalnych kręgach jest dobrze znana. 8. listopada ogłosili również, że preorder ich płyty "Czy już zawsze będzie źle?" jest już dostępny do zamawiania. "Trzynaście premierowych kawałków o samotności, alienacji, braku sensu życia i polskiej rzeczywistości. Wszystko świetnie nagrane, wyprodukowane i wydane. Sama radość!" - reklamują krążek punkowcy.