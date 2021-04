"Parostatek", "Bo jesteś ty", "Chciałem być", "Trudno tak" - to jedne z wielu przebojów Krzysztofa Krawczyka. Król polskiej estrady zmarł 5 kwietnia w wieku 74 lat.

Urodzony 8 września 1946 r. w Katowicach Krzysztof Krawczyk zadebiutował w 1963 r. w zespole Trubadurzy. Po 10 latach rozpoczął karierę solową.

W latach 70. wylansował m.in. przeboje "Jak minął dzień" ( posłuchaj! ), "Parostatek" ( posłuchaj! ) i "Pamiętam ciebie z tamtych lat".

Na początku lat 80. Krawczyk wyjechał na pięć lat do Stanów Zjednoczonych, gdzie koncertował w klubach Chicago i Las Vegas. Po powrocie do kraju w 1988 r. miał poważny wypadek samochodowy, co zmusiło go do wycofania się na pewien czas z życia artystycznego. Na początku lat 90. wrócił na krótko do USA, by nagrać w Nashville płytę "Eastern Country Album". W połowie lat 90. wrócił na stałe do Polski.



W 2000 r. Krawczyk wystąpił przed papieżem na Placu Świętego Piotra. W tym samym roku spotkał się z urodzonym w Sarajewie kompozytorem Goranem Bregoviciem, z którym nagrał przebojową płytę "Daj mi drugie życie" (2001). Z tego wydawnictwa pochodzi m.in. utwór "Mój przyjacielu".

W 2002 r. ukazał się platynowy album Krawczyka "...Bo marzę i śnię", który rozszedł się w ponad 100 tysiącach egzemplarzy. Materiał wyprodukowany przez Andrzeja Smolika przyniósł przeboje "Bo jesteś ty", "Jestem sobą", "Mijamy" i "Chciałem być".

Z kolejnej platynowej płyty "To, co w życiu ważne" (2004) pochodzą tak znane piosenki, jak m.in. "Trudno tak (razem być nam ze sobą)" (duet z Edytą Bartosiewicz przyniósł im Fryderyka dla piosenki roku), "Przytul mnie życie" (gościnnie Andrzej Piaseczny) i "Lekarze dusz" (z udziałem Muńka Staszczyka z T.Love).

W ostatnich latach przybliżał słuchaczom twórczość Leonarda Cohena w tłumaczeniu Macieja Zembatego (płyta "Tańcz mnie po miłości kres" z 2015 r.) i Boba Dylana w przekładzie Daniela Wyszogrodzkiego (album "Wiecznie młody" z 2017 r.).



W 2017 r. został odznaczony Złotym Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis" wraz z pozostałymi muzykami grupy Trubadurzy.

Rok później na 55. Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu świętował 55-lecie swojej pracy artystycznej.



W październiku 2020 r. do sklepów trafił ostatni album "Horyzont".

W święta Bożego Narodzenia TVP wyemitowała dokumentalny film "Krzysztof Krawczyk - całe moje życie".

Z kolei 18 marca ogłoszono, że Krzysztof Krawczyk został laureatem Złotego Fryderyka 2021 w kategorii muzyka rozrywkowa.

