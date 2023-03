29 września 2022 r. władze dzielnicy Ursynów ogłosiły konkurs na wykonanie muralu o powierzchni 190 metrów kwadratowych poświęconego pamięci piosenkarza Krzysztofa Krawczyka (1946-2021). Laureatem został muralista Łukasz Zasadni z firmy Nietak Malowanie Artystyczne z Rudy Śląskiej.



"Malowałem trzy dni, czyli ok. 20 godzin roboczych. Krzysztof Krawczyk pochodził ze Śląska, ja także, jednak nie znaliśmy się osobiście. Cieszę się, że mogłem namalować tak wybitną postać, ważną dla polskiej muzyki rozrywkowej. Murale społeczne, bo tak je nazywamy w odróżnieniu od prac reklamowych, typowo komercyjnych przynoszą zawsze wiele satysfakcji. Są to zwykle murale z ważnym przesłaniem" - powiedział PAP wykonawca muralu.



Wizerunek Krzysztofa Krawczyka Zasadni umieścił na tle grafiki z napisem "Witamy na Ursynowie" i cytatem z utworu: "To nasze osiedle jasne, wesołe dziś Twoim domem jest".



"Moją koncepcją było pokazanie twarzy piosenkarza, który mieszkał na Ursynowie, a także jego singla 'Witamy na Ursynowie', który nagrał w 1980 r. jako mieszkaniec dzielnicy. Mieszkał niedaleko stąd" - dodał muralista.

Uroczyste odsłonięcie muralu przy ul. Barwnej nastąpi 12 kwietnia z udziałem wdowy po piosenkarzu, Ewy Krawczyk.

Na przełomie lat 70. i 80. XX wieku, Krzysztof Krawczyk, mieszkał na Ursynowie, w bloku przy ulicy Pięciolinii 10, oddalonym od ul. Barwnej 8 o kilkaset metrów. W 1981 r. nakładem wydawnictwa Tonpress piosenkarz nagrał singel "Witamy na Ursynowie", którym opisał tytułowe osiedle mieszkaniowe. Utwór wykorzystano w ścieżce dźwiękowej filmu dokumentalnego "Skupisko" w reżyserii Józefa Gębskiego. Drugim utworem Krawczyka dedykowanym osiedlu był "Znalazłem Ciebie na Ursynowie".

Trzypiętrowa kamienica przy ul. Barwnej 8 jest najstarszym zamieszkałym budynkiem na terenie Ursynowa Północnego. Zbudowano ją w latach 1928-32 dla rodziny trenera dżokejów Stanisława Żubera. Wraz z żoną i synami zamieszkał on w budynku w 1939 r. , gdy otwarto pobliski tor Wyścigów Konnych na Służewcu. Na początku okupacji tor oraz usytuowano przy nim budynki mieszkalne zajęło SS i Luftwaffe. Wówczas w domu trenera zamieszkali wysiedleni ze Służewca dżokeje wraz z rodzinami. Dlatego budynek nazywano "domem dżokeja", a ze względu na nieotynkowaną ceglaną elewację - "czerwonym domem" lub po prostu "czerwoniakiem".

Pierwotnie budynek znajdował się przy ul. Zaolziańskiej. W 1953 r. władze Warszawy zmieniły nazwę ulicy na Barwną. Obecnie dom Barwna 8 jest to jedyny budynek przy jednej z najkrótszych ulic stolicy. Na mocy tzw. dekretu Bieruta, kamienicę odebrano rodzinie właściciela. Po rozpoczęciu budowy osiedla Ursynów (1975) w parterowej kondygnacji znajdował się jedyny w okolicy sklep spożywczy. Obecnie Barwna 8 to budynek komunalny zarządzany przez dzielnicę Ursynów i zamieszkały przez kilkanaście rodzin. Od 2014 r. na parterze budynku mieści się Oddział Zbiorów Regionalnych przy Bibliotece Publicznej im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów. Do czasów współczesnych przetrwał jeszcze drugi budynek pochodzący z lat 30. XX w. - dom przy ul. Romera 8a (przedwojenny adres Zaolziańska 12), należący do rodziny Stanisław Domańskiego, jednak nie jest on obecnie niezamieszkały.

Krzysztof Krawczyk zmarł 5 kwietnia 2021 roku. Cała Polska uwielbiała jego przeboje i pogrążyła się w smutku po nagłej śmierci legendarnego piosenkarza. Państwowy pogrzeb wokalisty odbył się 10 kwietnia, wzięli w nim udział miłośnicy Krawczyka z całej Polski.

Muzyk niemal do końca życia był aktywny zawodowo. Jeszcze w 2018 roku występował na 55. KFPP. W ostatnich latach był bardzo popularny u młodej widowni, głównie za sprawą nowych wersji jego hitów "Chciałem być" i "Parostatek". Krzysztof Krawczyk w 2011 roku został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski za swój wkład w rozwój polskiej kultury.