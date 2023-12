Krzysztof Ibisz i Joanna Liszowska w głównych rolach. "Święta marzeń" z udziałem gwiazd Polsatu

W nowej wersji piosenki "Święta marzeń" dwa główne głosy to wokalistka i aktorka Joanna Liszowska i popularny prezenter Polsatu Krzysztof Ibisz.

"Przyszedłem do studia przekonany, że zaśpiewam jeden, dwa wersy, tak jak miało to miejsce rok czy dwa lata temu. Okazało się, że śpiewam całą piosenkę wspólnie z Joanną! Obiecałem sobie po udziale w 'Twoja Twarz Brzmi Znajomo' , że już nigdy nie zaśpiewam, ale wygląda na to, że skłamałem" - śmieje się Krzysztof Ibisz, który wiosną tego roku ostatecznie zajął ostatnie miejsce w show Polsatu.

Pierwsze dwa odcinki jednak wygrał, robiąc furorę kolejno jako Maciej Maleńczuk i Wierka Serdiuczka , ukraiński zdobywca drugiego miejsca podczas Eurowizji 2007.

Krzysztof Ibisz i Joanna Liszowska w świątecznym duecie. Kto jeszcze zaśpiewał?

"Ucieszyłam się, kiedy reżyser Bartek Prokopowicz wspólnie z kompozytorem Rafałem Kulczyckim zaproponowali mi, żebym zaśpiewała świąteczną piosenkę. Tym razem w nowej aranżacji - bardziej klasycznie i nastrojowo. Moja radość była podwójna, kiedy okazało się, że wystąpię w duecie z Krzysztofem Ibiszem. Mam nadzieję, że sprostałam temu zadaniu" - opowiada Joanna Liszowska.

Aktorka, wokalistka i prezenterka telewizyjna nigdy nie kryła się z tym, że jej wielką pasją, obok aktorstwa, jest muzyka. Choć widzowie znają ją m.in. z serialu "Przyjaciółki", to nieraz publiczność mogła ją nie tylko oglądać, ale też słuchać podczas spektakli muzycznych.



Debiutowała na deskach Teatru Wielkiego-Opery Narodowej w spektaklu muzycznym "Siedem grzechów głównych" Kurta Weila w reżyserii Janusza Wiśniewskiego. Widzowie mieli okazję przekonać się o jej wokalnych umiejętnościach podczas programu "Jak oni śpiewają", w którym zdobyła główną nagrodę - Brylantowy Mikrofon (2007). W 2012 r. pojawiła się w drugiej edycji "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" , zajmując trzecie miejsce.

W 2018 r. zasiadła gościnnie w jury tego show Polsatu, a trzy lata później zaśpiewała w świątecznej edycji.

Śpiewająca aktorka ma w dorobku takie sukcesy jak trzecie miejsce na Przeglądzie Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu, główna nagroda na Festiwalu Interpretacji Piosenek Agnieszki Osieckiej w Sopocie oraz Grand Prix na Festiwalu Piosenki Artystycznej w Rybniku.

Gościnnie zaśpiewała na płycie Piotra Rubika "RubikOne" ( posłuchaj piosenki "Teraz wiem"! ), wystąpiła też w duecie z Maciejem Maleńczukiem na albumie "Ona i on". Obecnie tworzy nowy zespół Lisha & The Men , który ostatnio wypuścił świąteczno-noworoczną piosenkę "W ten jedyny czas".



Poza Ibiszem i Liszowską w nagraniu piosenki i teledysku "Święta marzeń" udział wzięły gwiazdy Polsatu: Paulina Sykut-Jeżyna, znani z programu "Nasz nowy dom" Elżbieta Romanowska i Wiesław Nowobilski, duet prowadzących "Twoja twarz brzmi znajomo" Maciej Dowbor i Maciej Rock, Marcelina Zawadzka, Ilona Krawczyńska, Karolina Gilon, Jerzy Mielewski, Łukasz "Juras" Jurkowski, Aneta Zając, Michał Koterski, Ewa Wachowicz, Małgorzata Socha, Krzysztof Wieszczek ("Przyjaciółki"), Dorota Gawryluk, Karolina Szostak, Katarzyna Zdanowicz, Piotr Witwicki, Ewelina Ruckgaber, Piotr Mróz i Paweł Orleański.

Zobacz fragment klipu "Święta marzeń":