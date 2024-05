Krzysztof Cugowski popularność zdobył przede wszystkim jako wokalista grupy Budka Suflera ( posłuchaj! ). Od 2017 r. w działalności solowej wspiera go Zespół Mistrzów, który na początku tworzyli: Jacek Królik (gitara), Cezary Konrad (perkusja), Robert Kubiszyn (bas) i Tomasz Kałwak (instrumenty klawiszowe).



Reklama

W maju 2020 roku ukazał się dwupłytowy album Krzysztofa Cugowskiego i jego Zespołu Mistrzów, pt. "50/70 Moje najważniejsze", zawierające akustyczne aranżacje przebojów, śpiewanych wcześniej przez artystę m.in. z Budką Suflera.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Krzysztof Cugowski o tym, jak zmieniła go gra z Zespołem Mistrzów INTERIA.PL

Krzysztof Cugowski: Wiek to tylko liczba

Teraz do sieci trafił teledysk "Co za nami, co przed nami" ( sprawdź! ), który jest pierwszym singlem zapowiadającym premierową płytę niespełna 74-letniego wokalisty (urodziny obchodzi 30 maja). Album "Wiek to tylko liczba" trafi do sprzedaży 6 września.

Autorami nagrania są gitarzysta Michał Grymuza (muzyka) i Andrzej Mogielnicki (tekst), jeden z najważniejszych autorów tekstów ostatnich dekad. To on napisał słowa do przebojów "Mniej niż zero" Lady Pank, "Nic nie może wiecznie trwać" Anny Jantar, "Wszystko czego dziś chcę" Izabeli Trojanowskiej czy "Takie tango" Budki Suflera.

"'Co za nami...' to refleksja nad czasem, jego upływem i nieuchronnością; nad grą, która się prozaicznie życiem zwie. Czy dla artysty obecnego na scenie już szóstą dekadę to okazja do podsumowań?" - czytamy w opisie piosenki.

"Czas jest nieubłagany... I choć czasem żałuję, że nie da się go cofnąć, staram się patrzeć do przodu. W końcu jesteśmy tu tak krótko, a ja czuję, że jeszcze sporo przede mną. Patrzę na życie trzeźwo i z dystansem, czas nareszcie przestać karmić się iluzjami, tak, jak w tekście" - odpowiada Krzysztof Cugowski.

Za teledysk odpowiada Aleksandra Górecka (m.in. Sosnowski, Robert Cichy, DIMoN).