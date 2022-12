Wojciech Olejnik był muzykiem, autorem piosenek, realizatorem dźwięku, a także menedżerem m.in. swojej żony Krystyny Giżowskiej i grupy Nurt. Jego piosenki poza żoną wykonywali m.in. Jan Wojdak, Danuta Balcer i grupa Wawele. Zmarł 1 listopada 2021 r. w wieku 74 lat.

"Przede wszystkim praca pozwala mi nie myśleć o tym, że męża nie ma już przy mnie. Mam chyba jakieś chody tam na górze, bo po odejściu Wojtka zjawił się człowiek, który zajął się moją karierą i koncertami. Wszystko tak ruszyło do przodu, że nie mogę się załamywać. Musiałam się zebrać. Nie mam czasu specjalnie rozpamiętywać swojego życia, chociaż czasem patrzę na nasze wspólne zdjęcie, które stoi w pokoju i rozmawiam z mężem, normalnie - tak jakby był obok" - mówiła Krystyna Giżowska kilka miesięcy po śmierci swojego męża.

Krystyna Giżowska o śmierci męża: Ogromny cios

W rozmowie z "Faktem" 68-letnia wokalistka przyznaje, że bardzo tęskni za swoim mężem, z którym razem spędziła 37 lat.

"Był miłością mojego życia. Jego śmierć była ogromnym ciosem. Spadła jak grom z jasnego nieba. Na szczęście mam pracę, dzięki której nie rozpamiętuję i nie rozmyślam. Rok 2022 jest owocny, jeśli chodzi o koncerty i wydarzenia muzyczne, w których biorę udział. Zdarzają się jednak momenty, że kiedy mam dzień wolny i siedzę w domu, to rozmawiam z nim, patrząc na jego zdjęcia. Uśmiecham się do nich, bo mam piękne wspomnienia. Po wielu latach bycia razem wydaje mi się to naturalne" - podkreśla Krystyna Giżowska.

"Był dla mnie ogromnym wsparciem i świetnym doradcą. Doskonale znał moje potrzeby. Świetnie gotował i spełniał się doskonale w kuchni. Rozpieszczał mnie potrawami. Wszystko świetnie i wyjątkowo przyprawiał, lubił ostrzejsze smaki. A jeśli chodzi o żałobę... Czas nie leczy ran. Pamięć o nim pozostanie na zawsze" - dodaje.

Krystyna Giżowska po latach przypomniała się szerokiej publiczności podczas festiwalu w Opolu 2022, gdzie wystąpiła na koncercie "Od Opola do Opola. Wielkie Gwiazdy! Legendarne Przeboje". Wokalistka ma na koncie takie piosenki, jak "Nie było ciebie tyle lat", "Złote obrączki" czy "Przeżyłam z tobą tyle lat".

