Krystyna Cugowska i Barbara Broda-Malon w duecie. Żona Wojtka Cugowskiego w przeboju Majki Jeżowskiej

Sporo się dzieje w muzycznym życiu rodziny Cugowskich. Teraz do sieci trafiło wideo do piosenki "On nie kochał nas" w wykonaniu Krystyny Cugowskiej (żony Wojtka Cugowskiego) i Barbary Brody-Malon.

W oryginale utwór "On nie kochał nas" zaśpiewały Majka Jeżowska i Krystyna Prońko. Za muzykę odpowiada Tom Logan, a tekst napisała Ewa Żylińska.

Za tym przebojem kryje się osobista historia dwóch gwiazd polskiej piosenki. Panie poznały się na Akademii Muzycznej w Katowicach, której Prońko była wykładowczynią, a Jeżowska jej studentką. Mimo sporej różnicy wieku, wokalistki zaprzyjaźniły się. Jeżowska poznała męża Krystyny, którym był kompozytor Janusz Koman.

Po pewnym czasie Prońko miała zorientować się, że jej studentka i przyjaciółka ma romans z jej mężem. Postanowiła szybko odciąć się od ich obojga. Po rozwodzie, to Jeżowska zajęła jej miejsce u boku Komana. Wokalistka miała 20 lat, gdy została jego żoną. Owocem ich związku jest syn Wojciech. Związek rozpadł się zaledwie po roku, gdy okazało się, że mężczyzna jest damskim bokserem.

Majka Jeżowska wyjechała na kilka lat do USA, gdzie poznała swojego drugiego męża, wspomnianego Toma Logana. Później Jeżowska i Prońko nagrały hymn zranionych kobiet, a w 2019 r. wspólnie zaśpiewały "On nie kochał nas" na Festiwalu w Opolu po 33 latach przerwy.

Teraz swoją wersję "On nie kochał nas" przedstawiły Krystyna Cugowska i Barbara Broda-Malon.

W nagraniu wsparli je mąż Krystyny Wojciech Cugowski (gitara) oraz muzycy zespołu Barbary Brody-Malon: mąż wokalistki Sebastian Malon (skrzypce), Grzegorz Kasperczyk (piano/aranż) i Michał Żymełka (instrumenty perkusyjne).

"Wybór piosenki zdecydowanie nie był inspirowany prawdziwymi wydarzeniami" - komentuje ze śmiechem Wojtek Cugowski.

Zdjęcia do teledysku zostały zrealizowane w lipcu 2020 r. w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą.

Krystyna Cugowska szkoliła swój głos u m.in. Grażyny Łobaszewskiej, Krystyny Prońko i Jerzego Satanowskiego. Jako wokalistka występowała z zespołami Świdnik Gospel Choir oraz Gospel Rain.

Dodajmy, że w ślady rodziców idzie również córka Krystyny i Wojtka - 12-letnia Weronika Cugowska. Niedawno wypuściła swoją wersję przeboju "Can You Feel the Love Tonight" ( sprawdź! ) w oryginale nagranego przez Eltona Johna na potrzeby animowanego filmu "Król lew". Nagranie wielokrotnie pojawiało się w licznych programach na całym świecie, a swoje wersje przygotowywały takie gwiazdy, jak m.in. Christina Aguilera, Beyonce, Pentatonix, Il Volo czy Luis Fonsi.

Wojtek Cugowski - najstarszy syn Krzysztofa Cugowskiego, wieloletniego wokalisty Budki Suflera - w latach 1991-1995 był wokalistą grupy Tipsy Train. Później zaczął występować ze swoim młodszym o trzy lata bratem Piotrem Cugowskim, z którym założył istniejącą do 2019 r. formację Bracia.



Zespół w 2005 r. wydał swoją debiutancką płytę "Fobrock". Pod koniec 2008 r. miał premierę drugi album "A Tribute to Queen". Rok później ukazały się dwa krążki - płyta z kolędami i album "Zapamiętaj". W połowie 2013 r. do sklepów trafił czwarty album grupy "Zmienić zdarzeń bieg", który pokrył się platyną.

Synowie Krzysztofa Cugowskiego nawiązali później z nim rodzinną współpracę pod szyldem Cugowscy. Razem nagrali studyjną płytę "Zaklęty krąg" (2016, posłuchaj! ) i koncertowy album "Ostatni raz" (2018).

Po zawieszeniu grupy Bracia liderzy zajęli się swoimi solowymi karierami - Piotr Cugowski na swoje 40. urodziny w październiku 2019 r. wydał debiut zatytułowany po prostu "40" ( posłuchaj singla! ).

W listopadzie 2020 r. swój pierwszy singel "Nie czekaj na znak" ( sprawdź! ) wypuścił Wojtek Cugowski. To zapowiedź solowej płyty, która ukaże się wiosną 2021 r.

Z kolei 14 kwietnia do sklepów trafi album "Be There" nagrany pod szyldem Kruk & Wojtek Cugowski. Wokalista i gitarzysta połączył siły z hardrockową formacją Kruk ze Śląska.