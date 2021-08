Krystian Ochman z nowym singlem. Posłuchaj "Ten sam ja"

Za bit ponownie odpowiedzialny jest @atutowy, a słownie i muzycznie dołożył swoje trzy grosze Sebastian Morgoś z hiphopowego duetu Miętha.

"Artysta w nowej piosence ( sprawdź tekst! ) przekonuje, że nie przeszedł żadnych większych i znaczących przemian życiowych. Jego podejście do życia się nie zmieniło, pomimo tego, że wygrał 'The Voice of Poland'. Śpiewa, że ma tylko jedną twarz, jedną maskę i raczej nigdy nie będzie inaczej.

Zdaniem Krystiana, w dzisiejszym świecie trudno jest ufać drugiej osobie. Ochman ufa tylko swoim oczom. Przekonuje też, że nie ma sensu analizować i zastanawiać się nad czymś, na co nie ma się wpływu" - czytamy w zapowiedzi.

Clip Ochman Ten sam ja - & @atutowy

Warto dodać, że Ochman z poprzednim singlem "Prometeusz" ( posłuchaj! ) wystąpi 4 września 2021 roku na koncercie "Premiery" podczas 58. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu.

Jego uczestnictwo w "The Voice of Poland" zostało bardzo entuzjastycznie przyjęte przez widzów. Podopieczny Michała Szpaka był nazywany objawieniem i fenomenem, a jego pierwszy autorski singel "Światłocienie" ( sprawdź! ) był typowany jako jeden z najlepszych debiutanckich utworów laureatów programu.

Wideo Krystian Ochman - "Światłocienie" - Odcinek finałowy - The Voice of Poland 11