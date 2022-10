Przypomnijmy, że zwycięzca "The Voice of Poland", Krystian Ochman, w tym roku był reprezentantem Polski na Eurowizji z piosenką "River" ( posłuchaj! ).

Polak podczas konkursu w Turynie przeszedł do finału, gdzie zajął ostatecznie 12. miejsce z wynikiem 151 punktów.

"Nie zatrzymujemy się tu, lecimy do przodu. To nie jest koniec, mamy jeszcze dużo do roboty. To był dopiero kolejny krok. Trzymajcie się, całuję, widzimy się niedługo!" - skomentował na gorąco po finałowym występie.

29 października w Centrum Kongresowym ICE Kraków, Krystian Ochman zagra ostatni koncert podczas swojej aktualnej trasy koncertowej. Najwierniejsi fani będą mogli spotkać się z 23-latkiem po tym koncercie, za sprawą specjalnych biletów "Meet & Greet". Atrakcja nie jest tania, bo kosztuje aż... 550 zł.

Co najbardziej zaskakuje, to fakt, że bilet nie upoważnia do wejścia na sam koncert. Aby uczestniczyć w wydarzeniu, trzeba kupić osoby bilet w cenie 90 zł. Aby zobaczyć się z Krystianem, a wcześniej go posłuchać, trzeba zapłacić zatem 640 zł.

"Ceni się chłopak", "550 zł to ja bym zapłacił, ale za 15 minut, żeby znowu posłuchać Dżemu w składzie z Ryśkiem, a nie jego. W d***e się poprzewracało już całkiem", "Cena jak za Celine Dion. 50 zł bym za niego nie dał" - piszą internauci.

Ostatnio fani polskiej muzyki zaskoczeni byli cenami na koncerty sanah. Piosenkarka rusza w wyjątkową trasę "Bankiet u sanah". Najdroższe bilety na jej występy kosztowały nawet 449 zł, a wokalistka nie planuje spotkać się z fanami.

