sanah od jakiegoś czasu zapowiadała kontynuację trasy koncertowej promującej album "Uczta". Po świetnych koncertach zagranych w większych halach przyszedł czas na bardziej kameralne obiekty.

Jej nowa trasa "Bankiet" ma przypominać naprawdę ekskluzywne wydarzenie - na scenę zaprasza chór, a także orkiestrę. Podekscytowani fani jak na szpilkach czekali, by zakupić bilety na jeden z ośmiu koncertów. Po ogłoszeniu cen biletów nie są jednak już tak pewni, czy chcą wybrać się na show.

Fani wściekli na ceny biletów na sanah

Trasa rozpocznie się w listopadzie, a wokalistka wystąpi m.in. w Warszawie, Krakowie czy Poznaniu. "Jak to bywa na poprawinach - nogi zmęczone są od tańca, więc tym razem impreza będzie zasiadana. Nie zabraknie wytrawnej 50-osobowej orkiestry pod dyrekcją Przemysława Piotra oraz wykwintnego 30-osobowego chóru" - głosi zapowiedź koncertów.

"Jak na bankiet przystało, nie zabraknie niezapowiedzianych utworów. Dress code - a jakże! Obcasy, fraki, dywan z róż. Będzie bal!" - czytamy dalej.

Koncerty Byłam na koncercie sanah i niczego nie żałuję [RELACJA] Żeby wziąć udział w "Bankiecie u Sanah" trzeba naprawdę słono zapłacić! Ceny biletów na poszczególne wydarzenia zaczynają się od 359 zł, a kończą na 449 zł!

Fani wokalistki są rozczarowani i nie kryją oburzenia w komentarzach. Opłatę za wejściówki porównują do koncertów międzynarodowych gwiazd w naszym kraju, m.in. Eda Sheerana.

"Chciałam kupić dla córek, ale jak zobaczyłam ceny, to zrezygnowałam. Za Eda Sheerana płaciłam mniej"; "Miałem kupić, ale ceny są przesadzone. Ja wiem, że filharmonia i te sprawy, no ale to nadal polska artystka, a nie zagraniczna gwiazda"; "Szkoda, ceny zabiły. Z całą sympatią, ale rozsądek wygrał" - piszą rozczarowani Internauci.

"Ceny mocno wygórowane, zwłaszcza w tych czasach"; "Cena prawie jak za karnet na Openera" - dodają inni.

Wielu komentatorów publicznie zastanawiało się, skąd taka wysoka cena biletów. Dla przypomnienia, na wcześniejsze koncerty ceny były niższe, choć widzowie wtedy także denerwowali się na dość niespotykane ceny - za najtańszy bilet na trasie "Uczta" trzeba było zapłacić 109-139 złotych, a za droższą wersję - 179-199 zł. Specjalna oferta VIP kosztowała wówczas pomiędzy 750 a 799 złotych.

Bileteria eventim, która zajmuje się sprzedażą wejściówek przyszła z wyjaśnieniem na temat cen. Są one spowodowane równie wysokimi kosztami organizacji wydarzenia.

"Drodzy fani, ceny są adekwatne do całego przedsięwzięcia, które ma się odbyć. Zawiera ono wyjątkowy projekt z szeroko zakrojoną produkcją, w którą wchodzą między innymi specjalne efekty wizualne, 30-osobowy chór oraz 50-osobowa orkiestra" - napisała firma.

sanah i "Bankiet u Sanah": daty i miejsca koncertów

4 listopada 2022 - Wrocław, Narodowe Forum Muzyki

9 listopada 2022 - Bielsko-Biała, Cavatina Hall

12 listopada 2022 - Katowice, Sala Koncertowa NOSPR

14 listopada 2022 - Poznań, Sala Ziemi - Poznań Congress Center

23 listopada 2022 - Gdańsk, Polska Filharmonia Bałtycka

30 listopada 2022 - Warszawa, Filharmonia Narodowa

9 stycznia 2023 - Kraków, ICE Kraków Congress Centre

W kwietniu wokalistka wydała swój trzeci album - "Uczta". Do tej pory płyta uzyskała status podwójnej platyny (ponad 60 tys. sztuk).



Wydawnictwo liczy 11 utworów, wszystkie są wykonane z gośćmi, którzy byli przedstawiani wraz z publikowanymi piosenkami. Do stołu z wokalistką zasiedli Igor Herbut, Kwiat Jabłoni, Dawid Podsiadło, Daria Zawiałow, Natalia Grosiak (Mikromusik), Artur Rojek, duet Miętha, Grzegorz Turnau, Ania Dąbrowska i Vito Bambino.