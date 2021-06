Kryptan debiutuje. Kiedy premiera pierwszego minialbumu?

Nowo powstała, blackmetalowa grupy Kryptan ze Szwecji wyda w okresie wakacyjnym swój pierwszy materiał.

Kryptan tworzą muzycy dobrze znani na szwedzkiej scenie metalowej /Oficjalna strona zespołu

Reklama

Zespół założony przez Mattiasa Norrmana, gitarzystę October Tide i byłego basistę Katatonii, podpisał stosowne dokumenty z Debemur Morti Productions, i to właśnie w barwach francuskiej wytwórni ukaże się "Kryptan", debiutancki minialbum Szwedów.



Reklama

Szeregi Kryptan uzupełniają Alexander Högbom, wokalista October Tide, oraz perkusista Samuel Karlstrand z deathmetalowego Wretched Fate.



Materiał nagrano w studiu Glashuset pod nadzorem - odpowiedzialnego również za miks - Matsa Anderssona, gitarzysty Wretched Fate. Masteringiem w studiu The Panic Room zajął się Thomas "Plec" Johansson (Mayhem, Watain). Autorką okładki jest Alina Jensch.



"A Giant Leap For Whoredom", "Bedårande Barn", "Blessed Be The Glue" i "Burn The Priest" - to utwory, które usłyszymy na debiucie Kryptan. Minialbum Szwedów trafi do sprzedaży 23 lipca i dostępny będzie na CD i winylu oraz w odsłonie cyfrowej.



Dodajmy, że pełen nastrojowości black metal Kryptan nawiązuje do norweskiej i szwedzkiej sceny tego gatunku z lat 90.



Możecie się o tym przekonać słuchając kompozycji "Blessed Be The Glue":