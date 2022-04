Kruk: Zmiana perkusisty po 14 latach

"Z całego serca dziękujemy Darkowi za wszystkie wspólnie spędzone chwile i muzykę, które z nami współtworzył" - czytamy w ogłoszeniu śląskiej grupy Kruk.

Darek Nawara (występujący także w m.in. Rockomotive) do zespołu dołączył w 2008 r. w trakcie realizacji płyty "Before He'll Kill You". Był to pierwszy w pełni autorski materiał formacji, która zadebiutowała albumem "Memories" nagranym pod szyldem Grzegorz Kupczyk & Kruk z gościnnym udziałem lidera grupy CETI.

Clip Kruk Rat Race - & Wojtek Cugowski

"Jednocześnie chcielibyśmy powitać w zespole gościnnie wspierającego nas Mariusza Prętkiewicza (KAT, DBZ, Bronx), którego będziecie mogli usłyszeć już podczas najbliższych koncertów!" - zapowiada zespół.

Pod koniec kwietnia Kruk z Wojciechem Cugowskim w roli wokalisty rusza w trasę promującą ich wspólną płytą "Be There".

Obecnie zespół tworzą jeszcze Piotr Brzychcy (gitara), Michał Kuryś (klawisze) i Maciej Guzy (bas), który dołączył do formacji już po nagraniu "Be There" zastępując Krzysztofa Nowaka.

Wideo Prayer of the Unbeliever (Mother Mary)

Kruk i Wojtek Cugowski - najbliższe koncerty:

29.04 - Kraków, Klub Zaścianek

30.04 - Chorzów, Leśniczówka Rock'n'Roll Cafe

27.05 - Łódź, Iron Horse

28.05 - Warszawa, VooDoo Club.