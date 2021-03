Kruk i Wojtek Cugowski w wyścigu szczurów. Posłuchaj utworu "Rat Race"

"Rat Race" to pierwszy singel zapowiadający wspólną płytę Kruka i Wojtka Cugowskiego "Be There". Album śląskiej grupy i syna Krzysztofa Cugowskiego ukaże się 14 kwietnia.

Wojtek Cugowski i Piotr Brzychcy (Kruk) /LARK Dariusz Świtała/Paweł Płonka /materiały prasowe

Jak już informowaliśmy, album "Be There" wydany zostanie pod szyldem Kruk & Wojtek Cugowski.

Na płycie znajdzie się osiem kompozycji, a teksty napisał i zaśpiewał Wojtek Cugowski, wcześniej jeden z liderów grupy Bracia i rodzinnej formacji Cugowscy, którą tworzył razem z bratem Piotrem Cugowskim i ojcem Krzysztofem Cugowskim.

Do sieci właśnie trafił pierwszy singel - utwór "Rat Race".

"'Rat Race' to szybki, najkrótszy i najbardziej zwarty kawałek z płyty. Od początku kojarzył mi się z takimi kawałkami jak 'Neon Knights' Black Sabbath czy 'Wicker Man' Iron Maiden, oczywiście bez jakichś daleko idących porównań... stąd też roboczy tytuł podczas pisania tekstu brzmiał właśnie 'Maiden'" - tak o numerze singlowym mówi Wojtek Cugowski.

"Napisałem tekst o człowieku, który żyje w ciągłym stresie i na najwyższych obrotach, nie mając świadomości, że w ten sposób powoli zabija sam siebie. Jest zaślepiony dążeniem do celu i wpada w błędne koło, z którego nie ma wyjścia. Wyobrażałem sobie, że tak może wyglądać praca w jakiejś wielkiej korporacji, która potrafi wciągnąć do tego stopnia, że wszystko musi być tej pracy podporządkowane, że człowiek musi być dyspozycyjny przez 24 godziny na dobę i... że taki styl życia może doprowadzić człowieka do obłędu. Zadaję też pytanie 'głównemu bohaterowi' czy to jest to życie, które sobie wymarzył?" - dodaje.

Piotr Brzychcy, gitarzysta i lider Kruka uzupełnia: "Był to ostatni utwór, jaki napisałem z myślą o całym zespole. To było ciekawe doświadczenie, gdyż numer ten różnił się od poprzednich utworów formą i przekazem. Wcześniejsze kompozycje były opasłe i wielowymiarowe, a 'Rat Race' to krótki, trzyminutowy prosty rocker. Potrzebowaliśmy takiego wybuchowego utworu, choć popełniłem go zupełnie nieświadomie, bez najmniejszej dozy premedytacji. Ludzie słuchając tego utworu, mają różne skojarzenia, a ja gdy o nim myślę, to czuję, że do naczynia z wrzącym hard rockiem dodano wybuchowy materiał z napisem punk rock".

Hardrockowa formacja ma na koncie studyjne płyty "Before He'll Kill You" (i jej polskojęzyczną wersję "Zanim cię zabije"), "It Will Not Come Back", "Be3", "Before" oraz koncertowe wydawnictwo "Beyond Live".

Sam tytuł "Be There" nawiązuje do poprzednich albumów Kruka ("Be 3", "Be4ore", "Beyond Live"), a okładka również kontynuuje temat chłopca, którego postać pojawiła się po raz pierwszy na albumie "Be4ore". Autorką obrazu, który powstał na potrzeby okładki jest Ewa Toczkowska.

Kruk na koncertach poprzedzał takie sławy, jak m.in. Deep Purple, Carlos Santana, UFO czy Uriah Heep. Wokalistami w zespole byli Tomek Wiśniewski, Andrzej Kwiatkowski i Roman Kańtoch (to on śpiewał na ostatnich płytach "Beyond Live" z 2015 r. i "Before" z 2014 r.).

Obecnie grupę tworzą Piotr Brzychcy (gitara), Darek Nawara (perkusja), Michał Kuryś (klawisze) i mający najkrótszy staż w zespole basista Maciej Guzy.



Oto szczegóły płyty "Be There":



1. "Rat Race"

2. "Hungry For Revenge"

3. "Prayer Of The Unbeliver (Mother Mary)"

4. "Made Of Stone"

5. "The Invisible Enemy"

6. "Dark Broken Souls"

7. "To Those In Power"

8. "Be There (If You Want To)".