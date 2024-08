Dolly Parton to ikona muzyki country, ale kryje w sobie wiele tajemnic, które mogą Cię zaskoczyć. Od sekretnych tatuaży po imponującą kolekcję peruk - oto 10 ciekawostek o Dolly, które sprawią, że pokochasz ją jeszcze bardziej.

1. Ukryte tatuaże

Choć zazwyczaj widzimy ją w długich rękawach, Dolly przyznała, że ma kilka małych tatuaży. Nie są one jednak ozdobą, a raczej sposobem na zakrycie blizn, ponieważ ma bardzo jasną skórę.

2. Jest matką chrzestną Miley Cyrus

Dolly i ojciec Miley, Billy Ray Cyrus, znają się od lat. Billy, po sukcesie swojej piosenki "Achy Breaky Heart", był supportem Dolly podczas jej trasy koncertowej. To wtedy narodziła się ich przyjaźń, która zaowocowała prośbą Billy'ego, aby Dolly została matką chrzestną Miley.

Dolly Parton, Eminem, Lionel Richie wybrani do Rock Hall of Fame © 2022 Associated Press

3. Ponad 50 lat małżeństwa

Dolly i jej mąż Carl Dean są razem od 1966 roku! To prawdziwy dowód na to, że miłość może trwać całe życie. Choć Dolly żartuje, że sekretem ich związku jest "pozostawanie z dala od siebie", widać, że łączy ich głębokie uczucie.

4. Muzykalna rodzina

Dolly dorastała z aż 11 rodzeństwem! Choć dwoje z nich już nie żyje, w tym jej brat Floyd, który był współautorem wielu jej piosenek, pozostali nadal są obecni w jej życiu i czasem nawet występują z nią na scenie.

5. Rekordzistka Guinnessa

Dolly może pochwalić się aż trzema rekordami Guinnessa, m.in. za "Najwięcej dekad z hitem w top 20 na liście US Hot Country Songs Chart" oraz "Najwięcej hitów na liście US Hot Country Songs Chart wśród artystek".

6. Śpi w makijażu

Dolly zawsze musi być gotowa na spotkanie z kamerą! Dlatego zmywa makijaż dopiero rano, aby zaraz potem nałożyć go ponownie. To jej sposób na to, by zawsze wyglądać perfekcyjnie, nawet w najmniej spodziewanych sytuacjach.

7. Pierwsza miłość: Johnny Cash

Jako nastolatka Dolly zakochała się w Johnnym Cashu, gdy zobaczyła go na scenie Grand Ole Opry w Nashville. To była miłość od pierwszego wejrzenia!

8. Dwa hity jednego dnia

Dolly napisała swoje dwa największe przeboje, "I Will Always Love You" i "Jolene", tego samego dnia! Odkryła to po latach, przeglądając stare kasety. Oba utwory znalazły się na tym samym albumie.

Dolly Parton Rex Features/EAST NEWS East News

9. Mistrzyni wywiadów

Dolly jest znana ze swojego poczucia humoru i błyskotliwych odpowiedzi. Jej wywiady to prawdziwa kopalnia zabawnych anegdot i inspirujących historii.

10. Imponująca kolekcja peruk

Fryzura Dolly jest tak samo ikoniczna jak jej głos. Gwiazda przyznała, że ma ponad 300 peruk! To pozwala jej zmieniać swój wygląd w zależności od nastroju i okazji.

Dolly Parton to nie tylko utalentowana artystka, ale też kobieta o wielkim sercu i niezwykłym poczuciu humoru. Te 10 ciekawostek to tylko przedsmak tego, co kryje się za jej barwną osobowością.

Zobacz też: