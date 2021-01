Kreacja Lady Gagi to kopia sukni Ałły Pugaczowej? Jest dowód!

Ałła Pugaczowa, znana również w Polsce caryca rosyjskiej sceny, nie uchodzi za ikonę stylu, która swoimi stylizacjami wpływa na gusta fanek mody na całym świecie. A chyba powinna, bo - jak się okazuje - wyprzedziła trendy. Tak twierdzi współpracujący z nią stylista Alisher, który przekonuje na Instagramie, że słynna kreacja, którą miała na sobie Lady Gaga podczas ceremonii zaprzysiężenia Joe Bidena, to kopia kreacji, w której Ałła Pugaczowa śpiewała na Kremlu w 2019 roku.

Lady Gaga zaśpiewała hymn USA na inauguracji prezydenta Joe Bidena /GREG NASH / POOL /Getty Images

Suknia, w której Lady Gaga wystąpiła podczas zaprzysiężenia Joe Bidena na prezydenta Stanów Zjednoczonych, wywołała falę zachwytów na całym świecie. Góra kreacji została uszyta z granatowego kaszmiru, a falująca spódnica z grubego czerwonego jedwabiu. Uzupełnieniem kreacji była pozłacana broszka przedstawiająca gołębia trzymającego gałązkę oliwną.

Charakterystyczną suknię z szerokim dołem zaprojektował specjalnie na tę uroczystość Daniel Roseberry, dyrektor artystyczny francuskiego domu mody Schiaparelli. Pochodzący z Teksasu projektant wydał z tej okazji oficjalne oświadczenie, zamieszczone na stronie Schiaparelli.com. "Jako Amerykanin mieszkający w Paryżu tym strojem wysyłam list miłosny do kraju, za którym tęsknię, i do artystki, którą cenię od lat. Dom mody Schiaparelli miał zaszczyt ubrać Lady Gagę na tę historyczną inaugurację. God Bless Lady Gaga and God Bless America" - napisał designer.

Choć ekstrawagancki styl Lady Gagi wielokrotnie wywoływał kontrowersje, tym razem piosenkarka dostała mnóstwo komplementów za wybór kreacji. Znalazła się jednak osoba, która wytknęła wokalistce, że jej suknia z to kopia kreacji innej gwiazdy!

Takiego zdania jest Alisher, stylista rosyjskiej gwiazdy Ałły Pugaczowej. Na dowód przedstawił on zestawienie zdjęć Lady Gagi z zaprzysiężenia Joe Bidena i Ałły Pugaczowej z jubileuszowego koncertu na Kremlu w 2019 roku. To porównanie zamieścił na swoim instagramie i opatrzył następującym komentarzem: "Nie no! Ałła Borisowna i ja byliśmy pierwsi!".

Rzeczywiście, kreacje obu artystek są do siebie bardzo podobne, co w swoich komentarzach przyznali także internauci. Sądząc po tonie ich wpisów, są wiernymi fanami rosyjskiej gwiazdy. "Nasza Diva jest lepsza i piękniejsza!", "Nasza Ałłusia wyprzedza cały świat! Brawo!", "Ałła Borisowna wygląda fajniej", "Ałła Borisowna jest bezkonkurencyjna. Tak było i zawsze będzie " - ekscytowali się internauci.