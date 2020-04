Koronawirus: Fred The Godson w stanie ciężkim. Babyface ujawnia, że był zakażony

Kolejni przedstawiciele branży muzycznej walczą z koronawirusem. W ciężkim stanie w szpitalu przebywa Fred The Godson, na oddział zakaźny trafił również raper Lil Rodney C. O wyleczeniu poinformował natomiast producent i wokalista Babyface.

Fred The Godson przebywa w ciężkim stanie w szpitalu /Dimitrios Kambouris /Getty Images

Fred The Godson ujawnił, że ma koronawirusa 6 kwietnia. Raper udostępnił również zdjęcie na którym korzysta z respiratora. Nowe doniesienia w sprawie stanu zdrowia twórcy nie są dobre. Jego stan uległ zdecydowanemu pogorszeniu.

Reklama

Żona Godsona stwierdziła w rozmowie z jedną z nowojorskich telewizji, że została poinformowana o fatalnych rokowaniach. "Lekarze powiedzieli mi, że może tego nie przeżyć" - przyznała. "Poczułam się, jakbym sama miała zaraz umrzeć" - dodała zrozpaczona LeeAnn Jemmott.

"Respirator wspiera jego oddychanie w 70 procentach" - zdradziła.

Do szpitala trafił również inny raper, Lil Rodney C ze składu Funky 4+1. "Rodney jest hospitalizowany od tygodnia z powodu nasilenia objawów zakażenia koronawirusem. Kazał przekazać mi, abyście wiedzieli, że stara się dojść do siebie" - poinformowała o stanie zdrowia kolegi raperka MC Sha-Rock.



Z koronawirusem wygrał natomiast producent i laureat Grammy Babyface. Wokalista opublikował post w dniu swoich urodzin (10 kwietnia).

"Byłem przetestowany pozytywnie na obecność wirusa, tak jak moja rodzina. To niesamowicie przerażająca rzecz przez którą przeszliśmy. Teraz mogę z radością oznajmić, że zostaliśmy wyleczeni i wracamy do zdrowia" - czytamy.



W Stanach Zjednoczonych odnotowano już ponad pół miliona przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarło 18 tys. ludzi.