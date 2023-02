Na oficjalną playlistę rządowej organizacji, opublikowaną na platformie Spotify, trafiło 27 utworów, w tym: piosenka Kate Bush "Running Up That Hill (A Deal with God)", która stała się ponownie popularna za sprawą 4. sezonu serialu "Stranger Things" (Netflix).

Kolekcja ta ma "uczcić artystów brytyjskich oraz tych, należących do Brytyjskiej Wspólnoty Narodów" - jak stwierdził rzecznik DCMS, cytowany przez serwis BBC News.

Wcześniejsza wersja playlisty zawierała o jeden utwór więcej. Piosenka rapera Dizzee Rascala została jednak wycofana z powodu skazania artysty za atak na byłą narzeczoną Cassandrę Jones podczas kłótni o kontakt z dziećmi i finanse.

W związku z oprawą artystyczną nadchodzącej koronacji pojawiły się wcześniej plotki, że z tej okazji wystąpi na żywo zespół Spice Girls w pełnym składzie. Miałby to być pierwszy występ całej piątki wokalistek od czasu ceremonii zamknięcia Igrzysk Olimpijskich w 2012 roku. Na razie jednak nie wiadomo, czy wydarzenie to dojdzie do skutku.

Od lutego 2023 r. funkcję ministra kultury, mediów i sportu Wielkiej Brytanii sprawuje Lucy Frazer.



Pełna lista piosenek na oficjalnej liście koronacyjnej: The Beatles "Come Together", Boney M. "Daddy Cool", Coldplay "A Sky Full of Stars", David Bowie "Let’s Dance", Ed Sheeran "Celestial", Elbow "One Day Like This", Electric Light Orchestra "Mr. Blue Sky", Ellie Goulding "Starry Eyed", Emeli Sandé "Starlight", George Ezra "Dance All Over Me", Grace Jones "Slave To The Rhythm", Harry Styles "Treat People With Kindness", Kate Bush "Running Up That Hill (A Deal with God)", Madness "Our House", Micheal Bublé "It’s A Beautiful Day", Pet Shop Boys "All over the World", Queen "We are the Champions", Jeff Beck, Rod Stewart "People Get Ready", Sam Ryder "SPACE MAN", Spandau Ballet "Gold", Spice Girls "Say You’ll Be There", Take That "Shine", The Kinks "Waterloo Sunset", The Proclaimers "I’m Gonna Be (500 Miles)", The Who "Love Reign O’er Me", Tom Jones "Green Green Grass Of Home", Years & Years "King".

Przypomnijmy, że w 1969 r. John Lennon zwrócił królowej Elżbiecie II (matce Karola i poprzedniej królowej) swój medal i tytuł Kawalera Orderu Imperium Brytyjskiego (MBE). Z kolei George Harrison odmówił przyjęcia tytułu Oficera Orderu (OBE). Dwaj pozostali żyjący muzycy The Beatles - Paul McCartney i Ringo Starr - posiadają tytuł Kawalera Orderu (sir). Obecny również na liście David Bowie aż dwukrotnie odmówił przyjęcia tytułów od Elżbiety II.



Koronacja króla Karola III odbędzie się w Opactwie Westminsterskim w sobotę, 6 maja. Tego dnia rozpoczną się związane z tym wydarzeniem uroczystości, które potrwają aż do poniedziałku. Obchody mają obejmować dwie procesje oraz szereg koncertów. Podczas niedzielnego koncertu koronacyjnego wystąpią znani artyści i stworzony specjalnie na tę okazję chór, w składzie którego znajdą się przedstawiciele lokalnych chórów z całego kraju.