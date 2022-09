Brytyjscy muzycy bardzo często znajdowali się na liście tych, których królowa w danym roku wyróżniała. Wynikało to przede wszystkim z ich wielkiej popularności na świecie, dzięki czemu popularyzowali angielską kulturę i przynosili spore wpływy brytyjskiej gospodarce.

Ordery Imperium Brytyjskiego (Order Of The British Empire) otrzymali więc m.in. Annie Lennox, Elvis Costello, Jeff Lynne (ELO), Alan Parsons czy Adele, zaś tytułami szlacheckimi mogą się posługiwać m.in. Paul Geldof, Tom Jones, Bono, Paul McCartney, Mick Jagger i Elton John.

John Lennon zwraca MBE

Dość niezwykłym przypadkiem w historii przyznawania przez Elżbietę II zaszczytów był John Lennon. W 1965 roku, wraz z pozostałymi członkami The Beatles, otrzymał tytuł Kawalera Orderu Imperium Brytyjskiego (MBE). Cała czwórka udała się 26 października do Pałacu Buckingham, by odebrać wyróżnienie z rąk królowej.

"Śmialiśmy się trochę jak wariaci, bo w toalecie w Pałacu Buckingham właśnie wypaliliśmy jointa. Byliśmy bowiem bardzo zdenerwowani" - wspominał potem John Lennon. Samo spotkanie z królową przebiegło bez zakłóceń, Beatlesi z dumą pokazywali fotoreporterom otrzymane medale. Potem przypięli je do ubrań podczas sesji fotograficznej do okładki "Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band".

Zdjęcie Beatlesi z medalami MB, Londyn, 26 października 1965 r. / Fox Photos / Stringer / Getty Images

John Lennon swój medal przekazał potem ciotce Mimi. Niespodziewanie jednak cztery lata później ogłosił, że zwraca go królowej. Wcześniej pojechał do ciotki, wziął od niej medal i przywiózł do biura wytwórni Apple w Londynie, wydającej płyty Beatlesów.

Na maszynie do pisania wystukał list do królowej, w którym napisał: "Wasza Wysokość, zwracam mój medal MBE jako protest przeciwko zaangażowaniu Wielkiej Brytanii w sprawy Nigerii, przeciwko naszemu poparciu Ameryki w Wietnamie i przeciwko spadkowi na listach przebojów utworu 'Cold Turkey'. Z wyrazami szacunku, John Lennon"

"Cold Turkey" to solowy singel Lennona, który się wówczas ukazał. Lennon później żałował, iż w założeniu w żartobliwy sposób wykorzystał to jako argument, gdyż osłabił siłę pozostałych dwóch. List wraz z medalem wysłał 1 września 1969 do Pałacu Buckingham, a jego kopię do ówczesnego premiera Wielkiej Brytanii - Harolda Wilsona.

Królowa Elżbieta II i Paul McCartney w Liverpoolu w 1996 r. Słynny Beatles razem ze swoimi kolegami z zespołu w 1965 r. pojawił się w Pałacu Buckingham, by odebrać medale MBE (Member Of British Empire - najniższa klasa). Na tytuł szlachecki McCartney czekał do 1997 r.

Publicznie swą decyzję ogłosił podczas konferencji prasowej w listopadzie 1969. Mimo zwrócenia medalu, John Lennon do końca życia pozostał formalnie "Członkiem Imperium Brytyjskiego MBE", gdyż królowa nigdy nie anulowała mu tego tytułu.

David Bowie odmawia dwa razy

Nieco inaczej wyglądała sprawa Davida Bowiego, który aż dwukrotnie odmówił przyjęcia zaszczytów od królowej Elżbiety II. Najpierw w 2000 roku przyznała mu Order Komandora Imperium Brytyjskiego (CBE). Bowie prawdopodobnie wstępnie zgodził się na jego przyjęcie (taka jest procedura), ale ostatecznie odmówił.

David Bowie jako Aladdin Sane w 1973 r.

W rozmowie z "The Sun" wyjaśnił: "Nie wiem, czemu to ma służyć. Nie po to pracowałem przez całe życie". Co ciekawe, trzy lata później Pałac Buckingham zaproponował mu tytuł szlachecki, gdyż prawdopodobnie uznano, iż sam order nie spełnia oczekiwań muzyka. Ale David Bowie ponownie odmówił jego przyjęcia i zrezygnował z szansy stanięcia przed królową Elżbietą II.

W tym czasie mieszkał już na stałe w Nowym Jorku. Pytany, czy jest przeciw monarchii, odparł: "Miałbym na to poważną odpowiedź, gdybym nadal mieszkał w Anglii".

Inni też odmawiali

Warto przy okazji wspomnieć, że lista muzyków, którzy nie przyjęli królewskich wyróżnień z rąk Elżbiety II, jest spora. Wśród nich są np. John Lydon (Johnny Rotten z Sex Pistols), Paul Weller (lider The Jam, potem działający solo), jazzman Humphrey Lyttelton oraz... George Harrison, który zwrócił medal OBE trzy lata po tym, jak Paul McCartney otrzymał tytuł szlachecki.