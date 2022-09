Czego słuchała królowa Elżbieta II? "Jestem królową i lubię tańczyć"

W 2017 roku Chris Evans, znany brytyjski DJ pracujący dla rozgłośni BBC, podzielił się na łamach dziennika "The Mirror" historią opowiedzianą przez jego znajomego, który uczestniczył w uroczystym bankiecie na zamku Windsorów. Gospodynią imprezy była królowa Elżbieta II.

Po części oficjalnej przyszedł czas na zabawę taneczną. Uwagę zwróciła reakcja królowej, gdy z głośników zabrzmiał przebój "Dancing Queen". Na twarzy Elżbiety II pojawił się szeroki uśmiech. "Kiedy słyszę tę piosenkę zawsze staram się tańczyć, ponieważ jestem królową i lubię tańczyć" - powiedziała do swoich gości, po czym tanecznym krokiem ruszyła na parkiet.

Przypomnijmy, że "Dancing Queen" to jeden z najpopularniejszych utworów szwedzkiej grupy Abba. Utwór powstał w 1976 roku i został wydany na płycie "Arrival". Piosenka cieszyła się dużym zainteresowaniem i jako jedyna z dorobku zespołu dotarła na pierwsze miejsce listy przebojów Billboard Hot 100.

Przytoczona sytuacja wywołała spekulacje na temat tego, czego lubi słuchać Elżbieta II. Z okazji 90. urodzin królowa spełniła marzenie wielu osób i zdradziła, jakiej muzyki lubi słuchać. Na opublikowanej liście znalazły się m.in. utwory Freda Astaire'a ("Cheek to Cheek"), Very Lynn ("The White Cliffs of Dover"), Gary'ego Barlowa & Commonwealth Band ("Sing") i Howarda Keela ("Oklahoma!").

Ciekawą historię w tym kontekście ma piosenka "Sing". Utwór stworzony przez członka Take That wraz z Commonwealth Band i chórem Military Wives (sformowanym przez żony, partnerki i wdowy po mężczyznach służących w brytyjskiej armii), został nagrany z okazji 60. rocznicy koronacji Elżbiety na królową Wielkiej Brytanii. Współkompozytorem numeru był Andrew Lloyd Webber, a na tamburynie zagrał książę Harry.

Królowa wielokrotnie pokazywała, że muzyka jest dla niej ważna. W 2022 roku, z okazji platynowego jubileuszu Królowej Elżbiety II, zorganizowano "Platinium Party at The Palace". W zebranych wystąpili m.in. Queen + Adam Lambert z piosenką "We Will Rock You" (Elżbieta II nawet wybiła rytm do legendarnej piosenki łyżeczką na swojej filiżance!), Rod Stewart, który zaśpiewał "Baby Jane" oraz "Sweet Caroline" Neila Diamonda, a Alicia Keys wykonała "Empire State of Mind" i "Girl on Fire". Na scenie nie mogło zabraknąć też eurowizyjnego reprezentanta Wielkiej Brytanii - Sama Rydera, który w konkursie uplasował się na drugim miejscu.

Swoje przesłanie i życzenia dla królowej nagrali także nieobecni w Londynie - m.in. sir Paul McCartney. "Kocham cię tak, jak wielu innych ludzi, więc gratuluję i dziękuję za 70 pięknych lat" - stwierdził były Beatles.