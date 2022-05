Korn na koncercie w Polsce. Fever 333 gośćmi specjalnymi!

Korn to grupa nu-metalowa powstała w 1993 roku.

Zespół tworzą Jonathan Davis (wokal), James "Munky" Shaffer – (gitara), Fieldy (gitara basowa), Brian "Head" Welch (gitara) i Ray Luzier (perkusja).

Najsłynniejszą płytą zespołu jesy "Follow The Leader". Trzeci album grupy dotarł na sam szczyt listy "Billboardu" i rozszedł się w nakładzie 5 milionów egzemplarzy. Pochodzą z niego takie przeboje jak "Got The Life" i "Freak On A Leash".

Ostatnim krążkiem zespołu jest wydane w lutym tego roku "Requiem".

"To, co jest zaletą nowej pozycji Korn dla fanów, czyli niespecjalne odchodzenie od formuły, to też zarzut wobec albumu. Bo 'Requiem' nie oferuje niczego, czego byśmy nie znali wcześniej pod niemal każdym względem. Refreny i melodie są ze słuchaczem chwilę po odsłuchu, by potem rozmyć się w zalewie kolejnych dość podobnych piosenek. Wygibasy rodem z 'Twist' w połowie 'Worst Is On Its Way' są nawiązaniem tak ciekawym, jak też zupełnie niepotrzebnym. Tylko czy Korn w ogóle jest w stanie zaproponować jeszcze coś świeżego? Po tylu latach i kilku nieudanych próbach po drodze szczerze wątpię. Ale to nie oznacza niczego złego - napisał o płycie Rafał Samborski w recenzji dla Interii.

Grupa wystąpi 31 maja 2022 roku na warszawskim Torwarze. Jako support wystąpi grupa Fever 333.

Kim są Fever 333?

Fever 333 to amerykański zespół rockowy założony w Inglewood w Kalifornii w Stanach Zjednoczonych w lipcu 2017 roku.

Trzyosobowy zespół składa się z wokalisty Jasona Aalona Butlera, gitarzysty Stephena Harrisona i perkusisty Arica Improta.

Dyskografię grupy zamyka EPka "Wrong Generation" z 2020 roku.

