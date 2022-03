Wojna pomiędzy Rosją a Ukrainą rozpoczęła się 24 lutego nad ranem. Od tego czasu Ukraina broni swojej niepodległości, a agresja Rosji wywołała międzynarodową pomoc dla naszego wschodniego sąsiada.

Korn solidaryzuje się z Ukrainą

Grupa Korn, tak jak wiele innych znanych na całym świecie zespołów, odwołała koncerty w Rosji.

"W związku z sytuacją na Ukrainie, doszliśmy do jedynego możliwego rozwiązania, jakim jest odwołanie naszych koncertów w Rosji i na Ukrainie. Bardzo chcieliśmy ponownie spotkać się z naszymi fanami w tych krajach, ale podejmujemy ten krok, aby okazać solidarność z Ukrainą. Dziękujemy również naszym fanom w Rosji, którzy są zjednoczeni z narodem ukraińskim w jego walce o pokój" - czytamy w oświadczeniu muzyków.

Ostatnią płytą grupy jest wydane w lutym tego roku "Requiem".

"To, co jest zaletą nowej pozycji Korn dla fanów, czyli niespecjalne odchodzenie od formuły, to też zarzut wobec albumu. Bo 'Requiem' nie oferuje niczego, czego byśmy nie znali wcześniej pod niemal każdym względem. Refreny i melodie są ze słuchaczem chwilę po odsłuchu, by potem rozmyć się w zalewie kolejnych dość podobnych piosenek. Wygibasy rodem z 'Twist' w połowie 'Worst Is On Its Way' są nawiązaniem tak ciekawym, jak też zupełnie niepotrzebnym. Tylko czy Korn w ogóle jest w stanie zaproponować jeszcze coś świeżego? Po tylu latach i kilku nieudanych próbach po drodze szczerze wątpię. Ale to nie oznacza niczego złego - napisał o płycie Rafał Samborski w recenzji dla Interii.

Clip Korn Start The Healing

