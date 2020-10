Korn rusza na wojnę w grze "World of Tanks Blitz". Wojciech Wachuda w teledysku "Finally Free"

Polski aktor Wojciech Wachuda (epizodyczne role w takich serialach, jak m.in. "M jak miłość", "Na Wspólnej", "Na dobre i na złe", "Ultraviolet") wystąpił w teledysku "Finally Free" grupy Korn. Amerykańska formacja nawiązała współpracę z grą "World of Tanks Blitz".

Na czele grupy Korn stoi Jonathan Davis /Lisa Lake /Getty Images

Teledysk "Finally Free" opowiada historię Kapitana (w roli głównej polski aktor Wojciech Wachuda), zagorzałego miłośnika zespołu Korn i znanej postaci uniwersum "World of Tanks Blitz", który robi wszystko co w jego mocy, aby dotrzeć na koncert kapeli w ramach odbywającego się wydarzenia "Burning Games". Problemem są jeźdźcy pustkowi, którzy starają się go powstrzymać...

Clip Korn Finally Free

Reklama

"Naprawdę lubię World of Tanks Blitz. Jest wierne historii, jest w niej dużo świetnych czołgów i nie jest to proste włącz - strzelaj. Myślę, że jest więź pomiędzy muzyką rockową a grami wideo, ponieważ zarówno gry jak i rock są bardzo intensywne. Po prostu idą ze sobą w parze" - opowiada Jonathan Davis, wokalista Korn.

"Finally Free" pochodzi z ostatniego albumu "The Nothing".

Nowy tryb "Burning Games" jest dostępny dla każdego czołgu poziomu V i wyżej, a wydarzenie trwać będzie od 16 do 24 października. Gracze wykonując zadania w grze będą zdobywać grafiki zespołu oraz ukryte przedmioty.

Halloweenowe świętowanie to również The Way of the Raider (16-31 października), 60-etapowe wydarzenie, gdzie czołgiści zgarną kredyty, wolne doświadczenie, dni konta premium, kamuflaże i dwa nowe postapokalipytyczne czołgi - Spike i Annihilator. Warto dodać, że obie jednostki wystąpiły w teledysku. Za ukończenie wydarzenia można zdobyć specjalny, animowany kamuflaż. Wreszcie powraca również tryb Mad Games (24-31 października), w którym czołgi dostają unikatowe zdolności, o których regularne pojazdy mogą jedynie pomarzyć.

"World of Tanks Blitz" to popularna w Polsce i na świecie gra free-to-play o bitwach czołgów (ponad 137 mln zarejestrowanych użytkowników).

Dodajmy, że Korn 31 maja 2021 r. zagra na Torwarze w Warszawie.